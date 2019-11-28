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Водители, аккуратнее! Из-за скользкой дороги в Могилеве за 4 часа произошло больше 30 ДТП
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 29 ноября, с 06.00 до 10.00 в Могилеве зарегистрировали 31 ДТП,
ГАИ просит водителей выбирать безопасную скорость движения и сдержанный стиль управления, а также соблюдать дистанцию и интервал, не совершать резких маневров. При подъезде к пешеходным переходам, лежачим полицейским, остановкам общественного транспорта снижать скорость до минимума, так как в этих местах дорога скользкая. Все это — чтобы избежать ДТП.
Пешеходам же стоит учитывать, что на скользкой дороге автомобиль не может остановиться мгновенно, а потому при выходе на проезжую часть стоит убедиться в безопасности. Также ГАИ советует не стоять на краю тротуаров, чтобы не поскользнуться и не упасть под колеса авто.
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В двух авариях пострадали пешеходы
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