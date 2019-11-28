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Водители, аккуратнее! Из-за скользкой дороги в Могилеве за 4 часа произошло больше 30 ДТП

29.11.2019 15:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 29 ноября, с 06.00 до 10.00 в Могилеве зарегистрировали 31 ДТП, пишет Mogilevnews.by. Два из них — наезды на пешеходов, остальные — аварии с механическим повреждением транспортных средств.


Фото: bymedia.net

ГАИ просит водителей выбирать безопасную скорость движения и сдержанный стиль управления, а также соблюдать дистанцию и интервал, не совершать резких маневров. При подъезде к пешеходным переходам, лежачим полицейским, остановкам общественного транспорта снижать скорость до минимума, так как в этих местах дорога скользкая. Все это — чтобы избежать ДТП.

Пешеходам же стоит учитывать, что на скользкой дороге автомобиль не может остановиться мгновенно, а потому при выходе на проезжую часть стоит убедиться в безопасности. Также ГАИ советует не стоять на краю тротуаров, чтобы не поскользнуться и не упасть под колеса авто.

Судя по прогнозу, в ближайшие дни в Могилеве будет гололедица. А потому при передвижении на улице стоит быть аккуратными всем. Из-за гололедных травм уже госпитализировали более ста человек по всей стране. В Могилевской области — 52.

 
Теги: Могилев
 
 
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