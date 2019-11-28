ГАИ Фрунзенского района столицы находится теперь по новому адресу

Источник материала: Tut.by

ГАИ Фрунзенского района Минска с сегодняшнего дня располагается по новому адресу: в доме 12 по улице Данилы Сердича.





До 29 ноября отдел ГАИ Фрунзенского района находился на улице Лидской, 10. Сегодня гаишники, городской отдел милиции № 3, уголовно-исполнительная инспекция и районная прокуратура переехали в новое здание по улице Данилы Сердича.

Номера телефонов в ГАИ также изменились, но в РУВД и дежурке ГОМ № 3 их сообщить не смогли.

— Мы пока еще здесь гости, не обжились. Попробуйте позвонить в «109», — посоветовали там.

Информация о новом адресе, действующих телефонах ГАИ, а также времени работы отдела на сайте ГУВД Минска и справочной службе «109» в 15.00 обновлена не была.