19 чемпионов по фигурному катанию выступят на одной сцене в Минске

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Можно ли представить более сказочное время, чем новогодние праздники? Именно в новый год как никогда хочется верить в волшебство. В это время присутствие сказки чувствуется во всем – в украшенных витринах магазинов, разноцветных елочных игрушках и фонариках, счастливых улыбках людей. Новый год, пожалуй, самое подходящее время, чтобы стать волшебником и сделать из своей жизни сказку.





Новогодние праздники – загадочное время, ведь никто не знает, что принесет наступивший год. Разгадать загадку волшебства нового года и всей рождественской сказки попробует Александр Жулин. И поможет ему не менее загадочный и волшебный спорт – фигурное катание. Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин со своими учениками и коллегами во всей красе представят зрителям сказку фигурного катания. Через волшебство спорта на катке «Минск-Арены» оживут и сказки нового года.





Тайну рождественской сказки разгадают настоящие ледовые волшебники – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Волшебство фигурного катания продемонстрируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные призёры чемпионата мира в танцах на льду 2019 г., серебряные призёры финала Гран-при 2018 г. Новогодняя сказка оживет в прокатах Сары Уртадо и Кирилла Халявина - чемпионов Испании в танцах на льду 2017 г., участников чемпионата Европы 2019 г., Олимпийских игр 2018 г, победителей международного турнира Minsk-Arena Ice Star. Сказочное шоу на Минск-Арене будут создавать лучшие белорусские фигуристы.





Участники новогоднего шоу от Александра Жулина не только разгадают тайну рождественской сказки, но и докажут, что сказка живет в каждом.



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