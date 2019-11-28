ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

19 чемпионов по фигурному катанию выступят на одной сцене в Минске

29.11.2019 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

19 чемпионов по фигурному катанию выступят на одной сцене в Минске
Фото из открытых источников

Можно ли представить более сказочное время, чем новогодние праздники? Именно в новый год как никогда хочется верить в волшебство. В это время присутствие сказки чувствуется во всем – в украшенных витринах магазинов, разноцветных елочных игрушках и фонариках, счастливых улыбках людей. Новый год, пожалуй, самое подходящее время, чтобы стать волшебником и сделать из своей жизни сказку.

19 чемпионов по фигурному катанию выступят на одной сцене в Минске
 

Новогодние праздники – загадочное время, ведь никто не знает, что принесет наступивший год. Разгадать загадку волшебства нового года и всей рождественской сказки попробует Александр Жулин. И поможет ему не менее загадочный и волшебный спорт – фигурное катание. Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин со своими учениками и коллегами во всей красе представят зрителям сказку фигурного катания. Через волшебство спорта на катке «Минск-Арены» оживут и сказки нового года.

19 чемпионов по фигурному катанию выступят на одной сцене в Минске
 

Тайну рождественской сказки разгадают настоящие ледовые волшебники – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Волшебство фигурного катания продемонстрируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные призёры чемпионата мира в танцах на льду 2019 г., серебряные призёры финала Гран-при 2018 г. Новогодняя сказка оживет в прокатах Сары Уртадо и Кирилла Халявина - чемпионов Испании в танцах на льду 2017 г., участников чемпионата Европы 2019 г., Олимпийских игр 2018 г, победителей международного турнира Minsk-Arena Ice Star. Сказочное шоу на Минск-Арене будут создавать лучшие белорусские фигуристы.

19 чемпионов по фигурному катанию выступят на одной сцене в Минске
 

Участники новогоднего шоу от Александра Жулина не только разгадают тайну рождественской сказки, но и докажут, что сказка живет в каждом.

Подробности и билеты на afisha.tut.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ледовое шоу Александра Жулина «Тайна рождественской сказки» покажут 4 января 2020 года на катке Минск-Арены
 
Новости дня
Новости разные
 
Малометражки дорожают, кредиты на спрос не влияют - эксперты подвели итоги осени на рынке жилья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика