Красивые слова для любимого, который далеко

Отношения на расстоянии — это, безусловно, тяжелое испытание для двоих. Однако, если так случилось, необходимо постоянно поддерживать связь. Влюбленные общаются по телефону или скайпу, а также пишут друг другу нежные сообщения. Какие красивые слова любимому можно написать? Воспользуйтесь представленной шпаргалкой.

Источник - Nur.KZ

Красивые слова любимому парню, который далеко, своими словами

В интернете встречаются сотни примеров красивых и ласковых слов, которые можно отправить любимому парню. Однако молодой человек наверняка уже сталкивался с ними в социальных сетях. Поэтому лучше писать искренне, от души.

Но что делать, если фантазия не работает, а порадовать любимого хочется? Прочитайте следующие высказывания и нежные слова. Возможно, они натолкнут вас на определенные мысли:

Мне так не хватает твоих поцелуев и объятий, наших совместных ужинов и прогулок… Возвращайся скорее!

Расстояние — это испытание любви на прочность. Однако я верю, что оно только закалит наши чувства!

Я безумно скучаю по тебе, мой милый. Так хочется, чтобы ты сейчас оказался рядом…

Пусть мое сообщение поднимет тебе настроение, где бы ты ни был. Я хотела напомнить, что безумно тебя люблю!

Ты — мое солнце. Надеюсь, ты скоро согреешь меня своими лучами…

Сейчас мне грустно, потому что между нами сотни километров. Однако я верю, что скоро они превратятся в дорожную пыль!





Не стоит думать, что только девушки нуждаются в восхищении: молодым людям также важно чувствовать, что они самые лучшие и одни такие во вселенной. Если хотите сделать комплименты парню и поднять его самооценку, напишите так:

Только ты способен согреть меня этим холодным днем. Как жаль, что ты не рядом…

Я знаю, что ты сейчас на работе и очень занят. Я всего лишь хотела сказать: у тебя все получится!

Милый, когда ты далеко, я не живу, а существую, ведь именно ты заставляешь мое сердце биться чаще…

Я так хочу сейчас полюбоваться твоим красивым лицом, шикарной улыбкой и заглянуть в глаза… Верю, что мы совсем скоро будем вместе!

Не обязательно писать красивые фразы, наполненные тоской. Вместо привычных признаний в любви добавьте в послания немного юмора:

Я никак не могу выбросить тебя из головы… Может, и не надо?

Я готова ждать тебя вечность… Однако не испытывай мое терпение!

Никакие медикаменты не способны вылечить меня от любви к тебе… Хотя еще никто не предлагал десять шоколадок!

Только ты моей любви торнадо. Видно, я грешна — так мне и надо!

Луна. Юбка. Банан. Лопата. Юла. Ну, в общем, ты все понял.

Ласковые слова для парня помогут ему убедиться в том, что вы по-прежнему любите и ждете, а также считаете минуты до встречи. Поэтому старайтесь радовать любимого чаще.

Однако не перегибайте палку: не стоит писать сообщения постоянно: какие бы слова вы ни подобрали, ежеминутные СМС раздражают.

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