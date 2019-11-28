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Красивые слова для любимого, который далеко

29.11.2019 15:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Красивые слова для любимого, который далеко
Фото из открытых источников

Отношения на расстоянии — это, безусловно, тяжелое испытание для двоих. Однако, если так случилось, необходимо постоянно поддерживать связь. Влюбленные общаются по телефону или скайпу, а также пишут друг другу нежные сообщения. Какие красивые слова любимому можно написать? Воспользуйтесь представленной шпаргалкой.

Источник - Nur.KZ 

Красивые слова любимому парню, который далеко, своими словами
В интернете встречаются сотни примеров красивых и ласковых слов, которые можно отправить любимому парню. Однако молодой человек наверняка уже сталкивался с ними в социальных сетях. Поэтому лучше писать искренне, от души.

Но что делать, если фантазия не работает, а порадовать любимого хочется? Прочитайте следующие высказывания и нежные слова. Возможно, они натолкнут вас на определенные мысли:

  • Мне так не хватает твоих поцелуев и объятий, наших совместных ужинов и прогулок… Возвращайся скорее!
  • Расстояние — это испытание любви на прочность. Однако я верю, что оно только закалит наши чувства!
  • Я безумно скучаю по тебе, мой милый. Так хочется, чтобы ты сейчас оказался рядом…
  • Пусть мое сообщение поднимет тебе настроение, где бы ты ни был. Я хотела напомнить, что безумно тебя люблю!
  • Ты — мое солнце. Надеюсь, ты скоро согреешь меня своими лучами…
  • Сейчас мне грустно, потому что между нами сотни километров. Однако я верю, что скоро они превратятся в дорожную пыль!
Красивые слова для любимого, который далеко
 

Не стоит думать, что только девушки нуждаются в восхищении: молодым людям также важно чувствовать, что они самые лучшие и одни такие во вселенной. Если хотите сделать комплименты парню и поднять его самооценку, напишите так:

  • Только ты способен согреть меня этим холодным днем. Как жаль, что ты не рядом…
  • Я знаю, что ты сейчас на работе и очень занят. Я всего лишь хотела сказать: у тебя все получится!
  • Милый, когда ты далеко, я не живу, а существую, ведь именно ты заставляешь мое сердце биться чаще…
  • Я так хочу сейчас полюбоваться твоим красивым лицом, шикарной улыбкой и заглянуть в глаза… Верю, что мы совсем скоро будем вместе!

Не обязательно писать красивые фразы, наполненные тоской. Вместо привычных признаний в любви добавьте в послания немного юмора:

  • Я никак не могу выбросить тебя из головы… Может, и не надо?
  • Я готова ждать тебя вечность… Однако не испытывай мое терпение!
  • Никакие медикаменты не способны вылечить меня от любви к тебе… Хотя еще никто не предлагал десять шоколадок!
  • Только ты моей любви торнадо. Видно, я грешна — так мне и надо!
  • Луна. Юбка. Банан. Лопата. Юла. Ну, в общем, ты все понял.
  • Ласковые слова для парня помогут ему убедиться в том, что вы по-прежнему любите и ждете, а также считаете минуты до встречи. Поэтому старайтесь радовать любимого чаще.

Однако не перегибайте палку: не стоит писать сообщения постоянно: какие бы слова вы ни подобрали, ежеминутные СМС раздражают.

Продолжение статьи можно найти на https://www.nur.kz/1763157-krasivye-slova-lubimomu-parnu-kotoryj-daleko.html

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