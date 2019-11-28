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Романчук: "Ситуация в белорусской экономике в 2020 году серьезно ухудшится"

29.11.2019 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мало того, что Россия урезает субсидии, так и МВФ не даст кредита. Что нас ждет в год президентских выборов?

Романчук: "Ситуация в белорусской экономике в 2020 году серьезно ухудшится"
Фото: supercoin.it
Министр финансов Максим Ермолович 27 ноября сообщил, что перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году не просматривается. Стороны не могут сойтись по скорости действий: от белорусских властей хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе и более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ.

UDF.BY поинтересовался у экономистов, какое значение для белорусской экономики будет иметь отсутствие кредита МВФ с учетом того, что подвисли и российские субсидии на следующий год.

«Беларусь хаотично берет очень дорогие деньги. И, естественно, за это будем расплачиваться все мы»

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что, на его взгляд, главная причина отказа белорусских властей от сотрудничества с МВФ – отсутствие политической воли.


Фото: belgazeta.by

«Нет политической воли в год президентской кампании реформировать госсектор. А МВФ – не та организация, которая будет настаивать на помощи. Когда в Беларуси начнут выполнять базовые гигиенические требования в отношении экономической политики, тогда и с МВФ будет проще работать, и с другими частными лицами и инвесторами. А так получается, что мы все поставили на карту одного вектора.
И подошло время что-то сделать, но политической воли нет. Хотя тот же Лукашенко сказал, что надо приватизировать убыточные колхозы, а то же правительство неоднократно говорило, что нечего столько кормить госпредприятия, что все должны жить и работать в равных условиях. Но пока за этими декларациями не стоит ничего конкретного», – отметил Романчук.

Экономист, считает, что «2020-й год станет очередным годом популизма».

«Думаю, будет сложно удержать макроэкономическую стабильность из-за популистских мер по повышению доходов населения и сдерживанию цен накануне президентских выборов. Если в этом году номинальная зарплата уже выросла на 14%, то, так понимаю, такой же тренд (может быть, не так интенсивно) будет сохранятся в 2020 году», – отметил Романчук.

Экономист также напомнил, что в следующем году Беларусь планирует разместить евробонды на сумму более $1 млрд.

«Беларусь хаотично берет очень дорогие деньги. И, естественно, за это будем расплачиваться все мы. В том числе, в виде более высоких налогов. Сегодня местные районные власти в 1,5-2 раза повышают налоги на землю и недвижимость на 2020 год.
Вероятно, из центра им дали понять: денег больше не будет, ищите у себя. Этот факт – предвестник того, что ситуация в 2020 году серьезно ухудшится», – считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса.

«Причин для резкого спада и падения я не вижу»

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что кризиса в белорусской экономике в связи с последними известиями не ожидает.


Фото: belgazeta.by

«Я бы больше говорил не о спаде в экономике, а о стагнации. Я думаю, она сохранится в будущем году, и не только потому, что нет программы с МВФ, нет российской помощи. А просто потому, что нет реформ в экономике и инвестиций. А когда их нет, то нет и роста. Причин для резкого спада и падения я не вижу», – сказал Марголин.

Как белорусские власти в таких условиях будут задабривать электорат накануне президентских выборов? Экономист напомнил о задаче правительства довести зарплату бюджетников до 80% от средней по стране. Марголин считает, что все этим может и ограничиться.

Где еще белорусские власти могут найти кредиты кроме как у России и МВФ?

«Я думаю, что это будут не кредиты. Вероятно, в основном это будут размещения облигаций на мировых рынках. С кредитами действительно напряженка и, наверное, в ближайшее время их ожидать не приходится», – подчеркнул экономист.
 
 
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Мало того, что Россия урезает субсидии, так и МВФ не даст кредита. Что нас ждет в год президентских выборов?
 
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