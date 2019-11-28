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Лукашенко и Путин проведут встречу до Нового года

29.11.2019 15:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко и Путин проведут встречу до Нового года

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече до нового года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не буду делать официального объявления, но, собственно, вчера в Бишкеке было краткое общение между президентами Путиным и Лукашенко, и они условились, что до нового года они встретятся. Я не буду пока анонсировать, мы обязательно это сделаем в ближайшие дни", - сказал Песков в пятницу, 29 ноября, пишут РИА Новости.

При этом он не стал конкретизировать, будет ли это отдельная встреча лидеров или заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

 
 
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Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече до нового года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
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