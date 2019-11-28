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Похоже, у американского актёра Тимоти Шаламе беларуские корни
Источник материала: KYKY>
Похоже, у американского актера Тимоти Шаламе, известного благодаря главной роли в фильме «Зови меня своим именем», беларуские корни. Как ни странно, но буквально позавчера первым на это
Первое место, где проводится фактчек, – это, конечно, «Википедия». Она
Удивительно, но ни в одном другом месте Минск в контексте семьи Шаламе не употребляется. Чтобы развеять остаточные сомнения, мы попытались получить личное подтверждение от Тимоти его кровной связи с Беларусью – и написали ему в Instagram. Тимоти, увы, нам пока не ответил.
Напомним, Тимоти Шаламе – 23-летний актер, чье имя зазвучало из всех утюгов после выхода драмы о гомосексуальной любви «Зови меня своим именем». С начала 20-го века благодаря этой ленте он оказался самым молодым актером, номинированным на «Оскар». Среди последних знаковых для Шаламе проектов – сотрудничество с Вуди Алленом и главная роль в его фильме «Дождливый день в Нью-Йорке», а также исторический фильм «Король», где Тимоти – Генрих V.
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