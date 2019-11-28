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Похоже, у американского актёра Тимоти Шаламе беларуские корни

29.11.2019 15:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Похоже, у американского актера Тимоти Шаламе, известного благодаря главной роли в фильме «Зови меня своим именем», беларуские корни. Как ни странно, но буквально позавчера первым на это обратил внимание Андрей Эзерин в Facebook, написав, что семейное древо Шаламе тянется из Минска. Мы решили проверить эту информацию.

Первое место, где проводится фактчек, – это, конечно, «Википедия». Она подтверждает, что мать Тимоти – Николь Флендер – американка еврейского происхождения, но с корнями в Минске. «Википедия» дает ссылку на источник – сайт Ethnicity of Celebs, где пишут о родственных связах знаменитостей. «Бабушка Тимоти по материнской линии – Энид Родман. Энид родилась в Нью-Йорке, у еврейских родителей из Минска», – указано на Ethnicity of Celebs. 

Удивительно, но ни в одном другом месте Минск в контексте семьи Шаламе не употребляется. Чтобы развеять остаточные сомнения, мы попытались получить личное подтверждение от Тимоти его кровной связи с Беларусью – и написали ему в Instagram. Тимоти, увы, нам пока не ответил.

Напомним, Тимоти Шаламе – 23-летний актер, чье имя зазвучало из всех утюгов после выхода драмы о гомосексуальной любви «Зови меня своим именем». С начала 20-го века благодаря этой ленте он оказался самым молодым актером, номинированным на «Оскар». Среди последних знаковых для Шаламе проектов – сотрудничество с Вуди Алленом и главная роль в его фильме «Дождливый день в Нью-Йорке», а также исторический фильм «Король», где Тимоти – Генрих V.

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Теги: Минск
 
 
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Похоже, у американского актера Тимоти Шаламе, известного благодаря главной роли в фильме «Зови меня своим именем», беларуские корни. Как ни странно, но буквально...
 
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