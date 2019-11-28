В Бресте показали милицейские ретро-автомобили: советский «бобик», Москвич и ГАЗ-67

Источник материала: Tut.by

29 ноября на площадке перед Брестским горисполкомом прошла выставка милицейской ретро-техники.





Мероприятие было приурочено к 80-летию областной милиции. На площадке выставили ГАЗ-67 1951 года выпуска, Москвичи 401−420 1954 года, 407-й — 1961 года, ВАЗ 2101 1974-го, ВАЗ 2106 1997-го, РАФ 2203 «Латвия» 1987.





Кроме того были представлены винтажные милицейские мотоциклы и современные автомобили Geely и Opel.



















