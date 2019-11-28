ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Тищенко о гибридных технологиях: «Вряд ли мы получим что-то новое из того, что мы видели раньше у наших соседей»

29.11.2019 15:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мнение эксперт высказал в программе «Специальный репортаж»

Алексей Тищенко, военный аналитик:
Если говорить о гибридных технологиях, то на сегодняшний день всё труднее и труднее найти что-то новое. Всё больше гибридные технологии скатываются к штампам. И вряд ли мы получим что-то новое из того, что мы видели раньше у наших соседей.

Алексей Тищенко о гибридных технологиях: «Вряд ли мы получим что-то новое из того, что мы видели раньше у наших соседей»

Люди в материале: Алексей Тищенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мнение эксперт высказал в программе «Специальный репортаж».  Алексей Тищенко, военный аналитик:Если говорить о гибридных технологиях, то на сегодняшний день всё...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я же без тебя погибну». Как Нина Гребешкова стала музой Гайдая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика