Алексей Тищенко о гибридных технологиях: «Вряд ли мы получим что-то новое из того, что мы видели раньше у наших соседей»

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Мнение эксперт высказал в программе «Специальный репортаж» .

Алексей Тищенко, военный аналитик:

Если говорить о гибридных технологиях, то на сегодняшний день всё труднее и труднее найти что-то новое. Всё больше гибридные технологии скатываются к штампам. И вряд ли мы получим что-то новое из того, что мы видели раньше у наших соседей.