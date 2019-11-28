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Алексей Тищенко о гибридных технологиях: «Вряд ли мы получим что-то новое из того, что мы видели раньше у наших соседей»
Источник материала: СТВ
Мнение эксперт высказал в программе
Алексей Тищенко, военный аналитик:
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Алексей Тищенко о гибридных технологиях: «Вряд ли мы получим что-то новое из того, что мы видели раньше у наших соседей»
Мнение эксперт высказал в программе «Специальный репортаж». Алексей Тищенко, военный аналитик:Если говорить о гибридных технологиях, то на сегодняшний день всё...
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