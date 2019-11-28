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Девушка хотела пробраться в свой дом через дымоход и застряла
Источник материала: СТВ
Девушка опоздала домой и решила пробраться внутрь через дымоход. В итоге несовершеннолетняя застряла и несколько часов ждала помощи.
Как
Несовершеннолетняя решила пробраться в дом через дымоход. Она забралась на крышу и залезла в трубу, предполагая, что её нижняя часть не будет закрыта, однако именно так и случилось. В итоге девушка застряла и крикнула подруге, чтобы та вызвала спасателей.
Девушка провела в трубе 90 минут, а затем ещё 40 минут длилась спасательная операция. Когда несовершеннолетнюю извлекли наружу, она была бодра и даже смеялась. Спасённую осмотрели, чтобы убедиться, что она не получила травм.
Отмечается, что родители девушки были взбешены необдуманным поступком дочери.
А вот неожиданный поступок девочки в другой семье вызвал у родителей гордость.
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Девушка опоздала домой и решила пробраться внутрь через дымоход. В итоге несовершеннолетняя застряла и несколько часов ждала помощи. Как сообщает Daily Mail, весёлый...
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