ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка хотела пробраться в свой дом через дымоход и застряла

29.11.2019 15:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Девушка опоздала домой и решила пробраться внутрь через дымоход. В итоге несовершеннолетняя застряла и несколько часов ждала помощи. 

Как сообщает Daily Mail, весёлый случай произошёл в штате Аризона. 17-летняя местная жительница гуляла вместе с подругой. Вернувшись домой, девушка обнаружила, что входная дверь заперта. 

Несовершеннолетняя решила пробраться в дом через дымоход. Она забралась на крышу и залезла в трубу, предполагая, что её нижняя часть не будет закрыта, однако именно так и случилось. В итоге девушка застряла и крикнула подруге, чтобы та вызвала спасателей. 

Девушка хотела пробраться в свой дом через дымоход и застряла
Фото: Fox 10 Phoenix 

Девушка провела в трубе 90 минут, а затем ещё 40 минут длилась спасательная операция. Когда несовершеннолетнюю извлекли наружу, она была бодра и даже смеялась. Спасённую осмотрели, чтобы убедиться, что она не получила травм. 

Отмечается, что родители девушки были взбешены необдуманным поступком дочери. 

А вот неожиданный поступок девочки в другой семье вызвал у родителей гордость.

Ребёнок не захотел решать математическую задачу из-за своих убеждений – здесь подробнее

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка опоздала домой и решила пробраться внутрь через дымоход. В итоге несовершеннолетняя застряла и несколько часов ждала помощи.  Как сообщает Daily Mail, весёлый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский Дед Мороз признан самым популярным в странах СНГ и Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика