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Стартовая цена – 80 тысяч евро. На аукцион выставили сапоги, которые, вероятно, принадлежали Наполеону

29.11.2019 15:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. На аукцион в Париже выставлены сапоги, предположительно принадлежавшие Наполеону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доказательство аутентичности пары – клеймо сапожника, у которого обувался император.

Стартовая цена – 80 тысяч евро. На аукцион выставили сапоги, которые, вероятно, принадлежали Наполеону

Специалисты предполагают, что Наполеон носил эти сапоги в изгнании на острове Святой Елены, где скончался в 1821 году. Во Францию обувь привез адъютант, сопровождавший его в ссылке.

Торги пройдут в Париже 30 ноября. Стартовая цена лота – 80 тысяч евро.

Стартовая цена – 80 тысяч евро. На аукцион выставили сапоги, которые, вероятно, принадлежали Наполеону

Стартовая цена – 80 тысяч евро. На аукцион выставили сапоги, которые, вероятно, принадлежали Наполеону

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Новости Франции. На аукцион в Париже выставлены сапоги, предположительно принадлежавшие Наполеону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доказательство...
 
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