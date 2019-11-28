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Число жертв землетрясения в Албании выросло почти до 50 человек, поисковые работы завершены

29.11.2019 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Албании. Число жертв землетрясения в Албании достигло полусотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без малого 800 человек пострадали и сейчас находятся в больницах.

Число жертв землетрясения в Албании выросло почти до 50 человек, поисковые работы завершены

Число жертв землетрясения в Албании выросло почти до 50 человек, поисковые работы завершены

В городе Тумане на месте обрушившихся зданий завершились поисковые работы. Специалисты пришли к выводу, что под завалами больше нет людей.

Из-за землетрясения в Албании отменены торжества по случаю Дня государственного флага

А в Дурресе спасательная операция продолжается, однако ее ход затрудняет сильный дождь. Недалеко от города для людей, лишившихся крова, развернули временный лагерь, где дежурят медики.

Число жертв землетрясения в Албании выросло почти до 50 человек, поисковые работы завершены

Сейсмологи рекомендуют гражданам пока не возвращаться в свои дома – многие строения повреждены и могут в любой момент обрушиться.

Число жертв землетрясения в Албании выросло почти до 50 человек, поисковые работы завершены

Число жертв землетрясения в Албании выросло почти до 50 человек, поисковые работы завершены

Число жертв землетрясения в Албании выросло почти до 50 человек, поисковые работы завершены

Число жертв землетрясения в Албании выросло почти до 50 человек, поисковые работы завершены

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Новости Албании. Число жертв землетрясения в Албании достигло полусотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без малого 800 человек пострадали и сейчас...
 
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