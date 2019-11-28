«Я же без тебя погибну». Как Нина Гребешкова стала музой Гайдая

Источник материала: Аргументы и факты

29 ноября отмечает день рождения советская и российская актриса Нина Гребешкова.

По профессии Нина Гребешкова — актриса, а вот по призванию, как ни крути, — муза режиссёра Леонида Гайдая. Ну и что, что она снялась более чем в 80-ти фильмах, а он снял в несколько раз меньше картин. Зато их совместные работы знает вся страна.

Музой Леонида Гайдая Нина Гребешкова стала не сразу, да и актрисой тоже быть не планировала. Мечтала быть учительницей начальных классов, но мечта, к счастью, не сбылась. Лето, прозвенел последний звонок, Нина с подружкой в мечтах о романтике случайно забрела во ВГИК. Там она и осталась.

Педагоги прочили Гребешковой большое будущее. Сам Пырьев приезжал в институт посмотреть на молодое дарование для своего нового фильма «Испытание верности». Когда Нине сообщили о том, что мэтр советского кинематографа, киноначальник желает на неё взглянуть, она испугалась: ведь Пырьева за глаза называли тираном, самодуром, он мог, если что-то ему не по нраву, накричать на артиста, выгнать, уволить, да вообще запретить снимать в каких бы то ни было картинах. Поэтому Гребешкова к встрече с великим и ужасным режиссёром готовилась, проговаривала речь на случай, если случится конфликт, решила, что скажет ему: «Иван Александрович, на меня папа никогда не кричал, так что и вы не позволяйте себе такого». Но, как оказалось, речь она репетировала зря. Пырьев, увидев Гребешкову, вскинул руки и воскликнул: «Ой, девочка, что же ты дрожишь, не переживай!» — и утвердил её на роль.





Кадр из фильма режиссёра Ивана Пырьева «Испытание верности», 1954 год. Варя Лутонина — актриса Нина Гребешкова, Игорь Варенцов — артист Олег Голубицкий. Фото: РИА Новости

Мало кто знает, но за свою актёрскую жизнь Нина Гребешкова снялась более чем в 80-ти картинах! Она гордится этой цифрой и не переживает, что зритель знает всего несколько её работ. Ведь эти работы, которые можно пересчитать по пальцам, были созданы вместе с самым главным человеком в её жизни, Леонидом Гайдаем, которого, кстати, она встретила в том же ВГИКе.[right_article: 25645 {title: Статья по теме}]

Они вместе готовили дипломную работу, 20-летняя студентка и будущий выпускник режиссёрского факультета. Каждый день они с Ниной до поздней ночи репетировали и каждый день, точнее, каждую ночь он провожал её до дома. А однажды остановился, взглянул ей в глаза и спросил: «Нинок, что мы с тобой всё ходим и ходим? Давай поженимся».

Поженились. Стали жить. Тяжело, но совсем не скучно. Комнатка в коммуналке. В одном углу — Нина с Лёней, в другом, за шифоньером — её родители, а в третьем — братья. Мама с папой, понимая, что тесно, неудобно молодым в такой обстановке, уходили погостить к друзьям.





Леонид Гайдай и Нина Гребешкова. Кадр youtube.com

Но Нину бытовые трудности совсем не пугали — она знала, на что шла. Даже когда они переехали в свою собственную квартиру, она понимала, что всё хозяйство будет на ней. Ведь Гайдай к быту был не очень-то приспособлен. Мебель не ремонтировал, гвозди не забивал — Нина сама научилась обращаться с молотком. Она никогда не высказывала недовольства. Вспылила только однажды, о чём потом пожалела. Сказала: «Лёня, я устала, всё на мне, я собираюсь и уезжаю отдыхать». На что Леонид Иович грустно взглянул на жену и тихо произнёс: «Нинок, я же без тебя погибну». Конечно, она осталась.

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Не только от отдыха отказывалась Нина Павловна ради мужа. Она упустила немало главных ролей ради того, чтобы сняться у него в маленьком эпизоде, хотя изначально была против совместной работы, считала, что дом и профессию надо разделять. В «Кавказской пленнице» Нина Гребешкова сниматься тоже не планировала. Но тогда у Леонида Иовича открылась язва желудка. Конечно, верная жена, отказавшись от всех поступивших ей тогда предложений, поехала с ним. В итоге за то, что так заботливо и профессионально ухаживала за мужем, ей от него досталась маленькая роль второго врача. С тех пор и пошло-поехало. Нина Гребешкова стала талисманом и королевой эпизода в фильмах Леонида Гайдая.





Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Оказывается, одну из самых знаменитых своих ролей — жену Горбункова из «Бриллиантовой руки» — Нина Гребешкова могла бы и не сыграть. Но не потому, что Гайдай видел в этом образе кого-то другого, а потому, что сама Гребешкова не видела себя Горбунковой. Когда муж принёс сценарий и предложил ей почитать некоторые эпизоды, она, конечно, прочла, но потом решительно отказалась играть в этом фильме. По словам самой Нины Павловны, ей очень не понравилась эта женщина, напыщенная, скучная. Но так получилось, что во время съёмок «Бриллиантовой руки» Леонид Иович тоже чувствовал себя неважно. Поэтому Нина Павловна ездила везде с ним, а заодно снялась и в роли Гребешковой, чтобы время не терять.

Может, не напрасно недолюбливала Нина Гребешкова жену Горбункова. Ведь после выхода картины на экран зрители решили, что актриса и в жизни является женой Юрия Никулина, а Гайдая ей записали в любовники. Однажды даже к Нине Павловне подошла женщина и гневливо с осуждением поинтересовалась: «Как вы могли уйти от артиста Никулина к режиссёру Гайдаю?!». Нина Павловна только махнула рукой, она не стала никому доказывать, что нет такого человека на этой Земле, к которому она могла бы уйти от Гайдая.





Юрий Никулин и Нина Гребешкова в фильме «Бриллиантовая рука». Фото: www.russianlook.com

Он умер на её руках. Прошло уже много лет, но она до сих пор помнит этот день, как вчерашний. Он просто вздохнул, закашлялся и обмяк. Она трепала его за плечо, говорила: «Лёнча, Лёнча, что такое?». Но он уже не дышал. Тромб. Мгновенная смерть. Потом врачи сказали Нине Павловне, что ничего сделать было нельзя. Потом она плакала, хотела вены резать. Потом она не стала делить свою жизнь на до и после Гайдая, она решила для себя, что он не ушёл навсегда, он где-то есть, просто уехал далеко-далеко и снимает там свой новый фильм. Правда, в эпизод на этот раз он её не позвал, позволил остаться дома, чтобы позаботиться о дочери и внуках.