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Белорусский Дед Мороз признан самым популярным в странах СНГ и Грузии

29.11.2019 15:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский Дед Мороз признан самым популярным в странах СНГ и Грузии
Фото из открытых источников

Как стало известно, белорусский Дед Мороз возглавил рейтинг самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности резиденций Дедов Морозов туристическим порталом ТурСтат.

Белорусский Дед Мороз признан самым популярным в странах СНГ и Грузии Не гони на дедушку. Похожи ли Санта-Клаус и Дед Мороз?

В первую десятку Дедов Морозов стран СНГ, популярных у туристов и местных жителей, вошли также Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Папа в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Кыргызстане, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.

Белорусский Дед Мороз встречает гостей в своей резиденции в Беловежской пуще. Ежегодно поместье посещают около 150 тыс. человек.

 
 
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Такие данные приводит туристический портал ТурСтат.
 
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