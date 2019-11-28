Белорусский Дед Мороз признан самым популярным в странах СНГ и Грузии

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Как стало известно, белорусский Дед Мороз возглавил рейтинг самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности резиденций Дедов Морозов туристическим порталом ТурСтат.

В первую десятку Дедов Морозов стран СНГ, популярных у туристов и местных жителей, вошли также Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Папа в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Кыргызстане, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.

Белорусский Дед Мороз встречает гостей в своей резиденции в Беловежской пуще. Ежегодно поместье посещают около 150 тыс. человек.