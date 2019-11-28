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Комитет государственного контроля проверит безопасность детей в школе

29.11.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Комитет государственного контроля проверит безопасность детей в школе

В Комитете государственного контроля Витебской области организована горячая линия по выявлению проблем и недостатков в организации безопасного пребывания детей в школах области.

В соответствии с поручением Главы государства Председателем Комитета государственного контроля Республики Беларусь поручено совместно с местными органами власти, правоохранительными и надзорными органами провести изучение с выездом на места состояния материально-технической базы учреждений общего среднего образования. Во исполнение указанного поручения Комитетом государственного контроля Витебской области в каждом районе Витебской области созданы рабочие группы под руководством сотрудников Комитета госконтроля, в состав которых вошли представители территориальных подразделений Министерства образования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, энерго- и госстройнадзора.

В ближайшее время специалисты посетят школы области и проверят условия пребывания детей в учреждениях образования на предмет их безопасности и соответствия государственным стандартам.

Для оперативного выявления проблемных вопросов при организации безопасного пребывания детей в школах в Комитете государственного контроля Витебской области до 16 декабря 2019 года будет действовать «горячая линия» с жителями регионов области. Обращения будут приниматься с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам: 8 (0212) 37-61-53, 37-30-45

 
 
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В Комитете государственного контроля Витебской области организована горячая линия по выявлению проблем и недостатков в организации безопасного пребывания детей...
 
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