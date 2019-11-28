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Спрос на такси вырос в 3 раза, мелких аварий - на 50−60 больше обычного: как Минск встретил гололедицу
Источник материала: Tut.by
Гололедица, о которой накануне
«За такси отдала 9 рублей вместо 4»
«Скользить» машины и пешеходы начали уже вечером в четверг. Особенно минчане жаловались на тротуары, вымощенные плиткой. Медики
Утром в пятницу погода не улучшилась, а потому многие предпочли пересесть с личного транспорта на такси.
— На общественном транспорте я не могла доехать из Малиновки на работу, к станции метро Михалово: на Рафиева была авария, из-за нее — огромная пробка, — рассказала AUTO.TUT.BY минчанка Екатерина. Она вызвала такси через приложение Uber. Из-за высокого спроса короткая поездка обошлась ей в девять рублей, в то время как обычно за этот же маршрут она платила около четырех рублей.
О повышенных в два-два с половиной раза ценах на доставку авто Uber и Яндекс сообщали пассажиры из разных районов столицы.
— Действительно, наблюдалось некоторое повышение спроса по сравнению с обычным днем. Мы заранее предупредили наших партнеров об ухудшении погоды, они подготовились и вывели на линию больше водителей, — прокомментировали ситуацию AUTO.TUT.BY в пресс-службе Яндекс.Такси.
Сегодня спрос на услуги такси почти в три вырос в службе «135». Как рассказал руководитель службы «135» Олег Радкевич, утром спрос на услуги в их службе вырос в 3 раза, но цены на услугу служба не повышала и дополнительных водителей не привлекала — «иначе вечером не кому будет работать».
За сутки в столице ГАИ насчитала больше 160 ДТП
В ГП «Минсктранс» рассказали, что состояние проезжей части в Минске нормальное, проблем из-за гололедицы не возникало.
— Мы даже не вводили особых режимов из-за состояния дороги — не было необходимости. Фиксировались задержки общественного транспорта, но происходили они из-за заторов или ДТП стороннего транспорта, — сообщили на предприятии. — Обледенение было на тротуаре, это наверняка заметили пешеходы.
За минувшие сутки количество ДТП с материальным ущербом в условиях гололедицы несколько увеличилось, пишет
Кстати, по информации с дорожно-измерительных станций в регионах страны обледеневших участков загородных дорог не было. Лишь одна станция в Могилевской области и три недалеко от Минска выдали предупреждения по инею.
Неопытным водителям завтра лучше остаться дома
По сообщению гидрометеорологической службы
Пешеходам:
Водителям:
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Спрос на такси вырос в 3 раза, мелких аварий - на 50−60 больше обычного: как Минск встретил гололедицу
AUTO.TUT.BY посмотрел, как прошло первое гололедное утро в этом сезоне.
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