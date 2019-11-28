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Спрос на такси вырос в 3 раза, мелких аварий - на 50−60 больше обычного: как Минск встретил гололедицу

29.11.2019 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гололедица, о которой накануне предупреждали метеорологи, доставила неприятности автомобилистам и пешеходам. В столице, например, спрос на такси утром вырос в три раза (кое-кто даже поднял цены), а в Могилеве — за четыре часа произошло больше 30 ДТП. AUTO.TUT.BY посмотрел, как прошло первое гололедное утро в этом сезоне.


Фото: Andrei Naliahach

«За такси отдала 9 рублей вместо 4»

«Скользить» машины и пешеходы начали уже вечером в четверг. Особенно минчане жаловались на тротуары, вымощенные плиткой. Медики сообщили, что по данным на 13.30 пятницы, всего по стране из-за гололедных травм госпитализированы 108 человек. Еще 300 граждан получили амбулаторную помощь.

Утром в пятницу погода не улучшилась, а потому многие предпочли пересесть с личного транспорта на такси.

— На общественном транспорте я не могла доехать из Малиновки на работу, к станции метро Михалово: на Рафиева была авария, из-за нее — огромная пробка, — рассказала AUTO.TUT.BY минчанка Екатерина. Она вызвала такси через приложение Uber. Из-за высокого спроса короткая поездка обошлась ей в девять рублей, в то время как обычно за этот же маршрут она платила около четырех рублей.

О повышенных в два-два с половиной раза ценах на доставку авто Uber и Яндекс сообщали пассажиры из разных районов столицы.

— Действительно, наблюдалось некоторое повышение спроса по сравнению с обычным днем. Мы заранее предупредили наших партнеров об ухудшении погоды, они подготовились и вывели на линию больше водителей, — прокомментировали ситуацию AUTO.TUT.BY в пресс-службе Яндекс.Такси.

Сегодня спрос на услуги такси почти в три вырос в службе «135». Как рассказал руководитель службы «135» Олег Радкевич, утром спрос на услуги в их службе вырос в 3 раза, но цены на услугу служба не повышала и дополнительных водителей не привлекала — «иначе вечером не кому будет работать».

За сутки в столице ГАИ насчитала больше 160 ДТП

В ГП «Минсктранс» рассказали, что состояние проезжей части в Минске нормальное, проблем из-за гололедицы не возникало.

— Мы даже не вводили особых режимов из-за состояния дороги — не было необходимости. Фиксировались задержки общественного транспорта, но происходили они из-за заторов или ДТП стороннего транспорта, — сообщили на предприятии. — Обледенение было на тротуаре, это наверняка заметили пешеходы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За минувшие сутки количество ДТП с материальным ущербом в условиях гололедицы несколько увеличилось, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на столичную ГАИ. Инспекторы зарегистрировали 162 столкновения транспортных средств без пострадавших. Для сравнения: в обычные дни на дорогах столицы случается 110−120 автоаварий.

Кстати, по информации с дорожно-измерительных станций в регионах страны обледеневших участков загородных дорог не было. Лишь одна станция в Могилевской области и три недалеко от Минска выдали предупреждения по инею.

Неопытным водителям завтра лучше остаться дома

По сообщению гидрометеорологической службы в субботу, 30 ноября, во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 0…+5°С, во второй половине дня температура понизится до −1…3°С и на дорогах образуется гололедица. В этой связи синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гололедицы.

МЧС напоминает, что в гололед надо быть особенно внимательными и острожными как пешеходам, так и водителям.

Пешеходам:

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности.
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Водителям:

  • неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.
  • прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.
  • при движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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