Андрей Кунцевич: государственная информационная политика — это не замалчивание проблем, а их решение в конструктивном диалоге с людьми

Источник материала: Вороновская газета





СМИ должны быть активными медиаторами между государственными органами власти и обществом

Об этом на VII Форуме молодых журналистов «Развитие отечественной журналистики на современном этапе и ее ответственность перед обществом» заявил заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

По его мнению, СМИ должны быть активными медиаторами между государственными органами власти и обществом. Особо значимо это для региональной прессы, которая как никто другой чувствует нерв на местах:

— С людьми нужно не бояться разговаривать.

Андрей Кунцевич обратил внимание на то, что медиа не только формируют наше представление о реальности, но фактически моделируют ее.

— Еще несколько лет назад было трудно представить, что YouТube составит конкуренцию телевидению, а блоги будут формировать информационную повестку регионов, — заметил он. При этом отметил, что главное, что отличает профессионального журналиста от других распространителей информации — это ответственность перед обществом.

















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