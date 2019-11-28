|
Андрей Кунцевич: государственная информационная политика — это не замалчивание проблем, а их решение в конструктивном диалоге с людьми
29.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
СМИ должны быть активными медиаторами между государственными органами власти и обществом
Об этом на
По его мнению, СМИ должны быть активными медиаторами между государственными органами власти и обществом. Особо значимо это для региональной прессы, которая как никто другой чувствует нерв на местах:
— С людьми нужно не бояться разговаривать.
Андрей Кунцевич обратил внимание на то, что медиа не только формируют наше представление о реальности, но фактически моделируют ее.
— Еще несколько лет назад было трудно представить, что YouТube составит конкуренцию телевидению, а блоги будут формировать информационную повестку регионов, — заметил он. При этом отметил, что главное, что отличает профессионального журналиста от других распространителей информации — это ответственность перед обществом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Кунцевич: государственная информационная политика — это не замалчивание проблем, а их решение в конструктивном диалоге с людьми
СМИ должны быть активными медиаторами между государственными органами власти и обществом Об этом на VII Форуме молодых журналистов «Развитие отечественной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)