Руководством района проведен выездной прием граждан в Гусевицком сельсовете

Источник материала: Газета Авангард





Обратиться с вопросом можно было по прибытии в один из населенных пунктов: Гусевицу, Пенчин, Красный Свет, Пущу, Зарю.

Непосредственно в Гусевицком сельисполкоме прием провел председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник. Так, глава фермерского хозяйства «Патата плюс» Юрий Михайлиди просил помощи в том, чтобы взять на баланс возглавляемого им хозяйства неиспользуемые в данное время зерносушилки и в дальнейшем задействовать их по назначению. Другие вопросы от Юрия Михайлиди касались квот по удобрениям, наличия свободных участков для ведения фермерского хозяйства в фонде перераспределения земель района. Последних на территории района в данный момент нет, два других направления будут проработаны. Как и вопрос от Анны Шапетько по поводу несогласия с начисленной суммой за воду.





Вопросы также касались транспортного сообщения в Красном Свете, ремонта Дома культуры в Пенчине, печи в частном жилье в том же населенном пункте, подведения воды в дом, кадрового потенциала, улучшения жилищных условий, задействования пустующих зданий и иного. Сформирован протокол поручений, определены сроки их исполнения, о чем граждане будут проинформированы.





Что касается приема граждан руководством района в октябре в Губичском сельсовете, то озвученные направления проработаны соответствующими службами. Например, ДРСУ-184 проведено грейдирование дорог в Горе, по ул. Гомельской в Недойке, по ул. 50 лет Октября в Старой Буде, выполнены ремонт и очистка шахтных колодцев вблизи дома №5 в Горе и вблизи дома №19 по ул. Михалевской в Старой Буде. КТУП «Гомель-облпассажиртранс» изучен вопрос движения пригородного автобуса Буда-Кошелево-Старая Буда по средам с заездом в Еленец. Этот населенный пункт связан с райцентром пригородным маршрутом Буда-Кошелево-Старая Буда через Еленец и обслуживается филиалом «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс», в адрес которого направлено письмо о рассмотрении возможности организации заезда пригородного маршрута Буда-Кошелево-Старая Буда через Губичи в Еленец отправлением с автостанции Буда-Кошелево в 7.30 и 12.20 по средам. КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» сообщил, что отлов бездомных животных в Губичском сельсовете запланирован на декабрь, но при возможности будет проведен вне графика. Проработаны и другие поступившие вопросы.

Галина ГОРБАЧ

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и Анастасии Лосевой