Крутой назначен первым вице-премьером, Турчин – губернатором Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра экономики Дмитрия Крутого первым вице-премьером, а Александра Турчина, занимавшего этот пост, – губернатором Минской области, сообщает госагентство БелТА в пятницу.





"Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее", - сказал Лукашенко.



