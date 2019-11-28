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Крутой назначен первым вице-премьером, Турчин – губернатором Минской области

29.11.2019 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые назначения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра экономики Дмитрия Крутого первым вице-премьером, а Александра Турчина, занимавшего этот пост, – губернатором Минской области, сообщает госагентство БелТА в пятницу.

"Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее", - сказал Лукашенко.
 
 
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