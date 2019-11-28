Как в Германии «терпят» свободных работников

gazetaby.com В Германии существует довольно интересная форма занятости – freiberufler – «свободный работник» – близкая к понятию фрилансер, но не тождественная ему. Кто такие фрайберуфлеры? Это люди так называемых «свободных профессий», работающие сами на себя, являющиеся юридическими лицами, но при этом не считающиеся предпринимателями, пишет





Под категорию «свободных профессий» в Германии попадает много специальностей, прежде всего в интеллектуальной сфере. Больше всего свободных работников среди медиков и фармацевтов. В юридической сфере это нотариусы, адвокаты, консультанты. Много фрайберуфлеров среди представителей творческих профессий – дизайнеры, музыканты, хореографы, певцы, актёры, писатели, художники и т.д.













Немало их и среди журналистов. Есть они также среди педагогов, инженеров, экономических и финансовых специалистов.





Получив такую профессию путём высшего образования, гражданин может работать не только по найму, но и сам на себя. Ключевым моментом при этом является наличие диплома по специальности – без него нельзя получить статус свободного работника. Кроме того, человек свободной профессии не может параллельно с основной деятельностью продавать продукцию не своего труда – в этом случае он должен оформить бизнес как частный предприниматель.





К фрайберуфлерам в Германии не относятся фрилансеры. В чём же разница между ними? Возьмём, к примеру, программиста. Он может выполнять работу по контракту, не будучи штатным сотрудником фирмы, и в этом случае будет считаться фрилансером, независимо от того, есть у него диплом или нет. Если он напишет программу, продаст её и будет консультировать клиентов, ему придётся стать частным предпринимателем.





И только если он – дипломированный программист, и будет заниматься всем, чем угодно, кроме создания и продажи программного обеспечения, например, напишет книгу по программированию или станет обучать ему других людей, тогда он будет считаться свободным работником.





Отличаются фрайберуфлеры и от лиц, занимающихся промысловой деятельностью, к которой относится любая работа, преследующая целью получение выгоды. Например, рыбаки ловят рыбу, чтобы её продать, и никакой иной цели у них при этом нет.





А вот, к примеру, художник творит в первую очередь, потому что это ему нравится, это его хобби, а уж купит кто-нибудь его картину или нет – дело второе. То есть коммерческая направленность работы у лиц, занимающихся свободными профессиями, менее выражена.





Разница между фрайберуфлерством и обычным бизнесом серьёзно влияет на доходы. Обычные бизнесмены в Германии платят кроме подоходного налога еще и налог на ведение предпринимательской деятельности, если имеют доход более 50 тысяч евро в год. Фрайберуфлеры не платят такого налога – обязательным для них остаётся лишь подоходный налог.





Для получения статуса свободного работника надо сперва проверить, относится ли твоя профессия к категории свободных. Затем нужно предоставить налоговую декларацию в соответствующий финансовый орган. Окончательное решение остаётся за налоговой службой – именно она принимает решение, чем является частный бизнес, предпринимательством или свободной профессией.





Ещё одна особенность фрайберуфлеров в том, что они не ведут бухгалтерский учёт, как положено предпринимателям. Документация для них сведена лишь к необходимости сохранять все чеки, квитанции и иные документы, связанные с финансовыми операциями – обязанность документального подтверждения всех расходов и доходов важна при заполнении налоговой декларации.





Государство, кстати, заинтересовано в том, чтобы число свободных работников было как можно меньше. А предприниматели наоборот ищут способы оказаться среди фрайберуфлеров. Поэтому в стране ведётся немало дискуссий по этому поводу. Тем не менее, немецкое правительство не спешит отменять эту форму занятости директивным способом.





В Германии сегодня насчитывается около миллиона свободных работников. Фрайберуфлеры имеет право нанимать себе помощников, благодаря чему ими создано ещё 3 миллиона рабочих мест. На долю таких специалистов приходится 9% ВВП страны. Хоть и хлопотная курица, а яйца всё же несёт золотые.



