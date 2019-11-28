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Вот это калым! Обеспокоенный отец отдает 300 свиней тому, кто женится на его дочери

29.11.2019 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отец предлагает три сотни свиней тому мужчине, который возьмет в жены его дочь и не разрешит ей работать на ферме.


Чжан Чжиюань нравится то, чем она занимается

Фермер из китайской провинции Хэнань пообещал минимум 300 свиней тому мужчине, который женится на его 24-летней дочери, пишет World of buzz.

Чжан Чжиюань после учебы в университете вернулась к родителям и начала работать на семейной ферме, которая занимается выращиванием свиней.

Девушка кормит животных, убирает в свинарнике, продает мясо на рынке. Всего на ферме содержится две тысячи свиней.

Чжан Чжиюань заявляет, что ей нравится то, чем она занимается и свою работу она не считает "недостойной".

"В своем деле я применяю знания, полученные в университете", - рассказала китаянка.

Однако, по ее словам, ее семья считает, что ей не место в таком бизнесе. Они считают, что девушка с университетским образованием должна жить в большом городе и иметь престижную работу.

Обеспокоенный отец, видя, что дочь не собирается отказываться от работы на ферме, готов в качестве "приданого" жениху отдать 300 свиней, лишь бы тот только поспособствовал тому, чтобы девушка занялась чем-то более "приличным", пишет korrespondent.net
 
 
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Отец предлагает три сотни свиней тому мужчине, который возьмет в жены его дочь и не разрешит ей работать на ферме.
 
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