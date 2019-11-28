Вот это калым! Обеспокоенный отец отдает 300 свиней тому, кто женится на его дочери





Чжан Чжиюань нравится то, чем она занимается





пишет World of buzz. Фермер из китайской провинции Хэнань пообещал минимум 300 свиней тому мужчине, который женится на его 24-летней дочери,World of buzz.





Чжан Чжиюань после учебы в университете вернулась к родителям и начала работать на семейной ферме, которая занимается выращиванием свиней.





Девушка кормит животных, убирает в свинарнике, продает мясо на рынке. Всего на ферме содержится две тысячи свиней.





Чжан Чжиюань заявляет, что ей нравится то, чем она занимается и свою работу она не считает "недостойной".





"В своем деле я применяю знания, полученные в университете", - рассказала китаянка.





Однако, по ее словам, ее семья считает, что ей не место в таком бизнесе. Они считают, что девушка с университетским образованием должна жить в большом городе и иметь престижную работу.





korrespondent.net Обеспокоенный отец, видя, что дочь не собирается отказываться от работы на ферме, готов в качестве "приданого" жениху отдать 300 свиней, лишь бы тот только поспособствовал тому, чтобы девушка занялась чем-то более "приличным", пишет







