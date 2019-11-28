ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт Всемирного банка: рост зарплат белорусов экономически не обоснован

29.11.2019 16:18 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Эксперт Всемирного банка: рост зарплат белорусов экономически не обоснован
Экономисты Всемирного банка по Беларуси Кирилл Гайдук (слева) и Марина Сидоренко. Фото: Myfin.by

В первые три квартала этого года темпы экономического роста в Беларуси замедлились до 1% с 3,7% в январе-сентябре 2018 года, отметили специалисты ВБ. Экономист Всемирного банка на презентации очередного Экономического обзора ВБ для Беларуси рассказала о текущих тенденциях в экономике нашей страны.

В частности, говоря о том, кто в текущем году в основном предъявлял спрос на товары и услуги, производимые в Беларуси, Марина Сидоренко отметила, что основным вкладом в рост в ВВП было конечное потребление, то есть потребление товаров и услуг со стороны домохозяйств.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в этом году на рост экономики негативно повлияло прежде всего снижение экспорта
 
Новости дня
Новости разные
 
Спрос на такси вырос в 3 раза, мелких аварий - на 50−60 больше обычного: как Минск встретил гололедицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские рубашки с длинными рукавами фото отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика