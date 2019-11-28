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Эксперт Всемирного банка: рост зарплат белорусов экономически не обоснован
Источник материала: Myfin
В первые три квартала этого года темпы экономического роста в Беларуси замедлились до 1% с 3,7% в январе-сентябре 2018 года, отметили специалисты ВБ. Экономист Всемирного банка на презентации очередного
В частности, говоря о том, кто в текущем году в основном предъявлял спрос на товары и услуги, производимые в Беларуси, Марина Сидоренко отметила, что основным вкладом в рост в ВВП было конечное потребление, то есть потребление товаров и услуг со стороны домохозяйств.
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В Беларуси в этом году на рост экономики негативно повлияло прежде всего снижение экспорта
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