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Слишком скользко – погода в Горках на выходные
29.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Погоду на выходных будет определять прохладная воздушная масса со Скандинавии. А еще обещают сильную гололедицу. Будьте осторожны!
Завтра, 30 ноября, будет облачно с прояснениями, до -3°С. Велика вероятность осадков в виде мокрого снега. Гололед.
В первый день зимы также ожидается кратковременный снег и гололедица. Температура воздуха — от -4 до +1°С.
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Погоду на выходных будет определять прохладная воздушная масса со Скандинавии. А еще обещают сильную гололедицу. Будьте осторожны! Завтра, 30 ноября, будет...
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