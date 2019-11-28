Слишком скользко – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

Погоду на выходных будет определять прохладная воздушная масса со Скандинавии. А еще обещают сильную гололедицу. Будьте осторожны!







Завтра, 30 ноября, будет облачно с прояснениями, до -3°С. Велика вероятность осадков в виде мокрого снега. Гололед.

В первый день зимы также ожидается кратковременный снег и гололедица. Температура воздуха — от -4 до +1°С.