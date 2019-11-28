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Горецкие школьники побывали на центральной почте – Видео

29.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Куда приходят письма и посылки? Кто и как их сортирует? Зачем водителям «Белпочты» нужны пистолеты? И сколько человек может поместиться в почтовый мешок из Китая? Ответы на эти и другие вопросы узнали сегодня ученики гимназии №1 на экскурсии по региональному узлу почтовой связи.

 

 

Заместитель начальника РУПС Виктория Кривоносова рассказала третьеклассникам о посткроссинге — проекте, созданном для обмена открытками со всего мира. Школьникам показали помещение, где хранят письма и посылки. Каждый из ребят смог самостоятельно поставить штамп на конверт с помощью специального устройства. Напоследок для гимназистов провели конкурс, победители которого получили подарки.

«Такие экскурсии помогают детям узнавать больше интересных фактов про окружающий мир», — считает классный руководитель школьников Виктория Ерухимович.


 
 
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  Куда приходят письма и посылки? Кто и как их сортирует? Зачем водителям «Белпочты» нужны пистолеты? И сколько человек может поместиться в почтовый мешок из Китая?...
 
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