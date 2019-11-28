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В Бобруйске Hyundai снес остановку - машину занесло
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске поздно вечером 28 ноября Hyundai снес остановку,
ДТП произошло около 23.00. Hyundai ехал по Георгиевскому проспекту, но водитель не выбрал безопасную скорость и не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением.
В результате машину занесло, она вылетела с проезжей части прямо в остановочный пункт. От удара машину развернуло. На остановке опрокинута скамейка, повреждены железный столб и навес.
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