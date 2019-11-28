77 лет «Нормандии-Неман». Вспоминаем историю легендарной эскадрильи

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29 ноября 1942 года в Иваново приземлился самолет, который привез маленькое пополнение советской авиации: всего 14 летчиков. В масштабах Восточного фронта это было примерно ничто, но политическая значимость была куда выше — в Союз впервые прибыли пилоты из Франции, чтобы вместе с Красной армией сражаться с нацизмом. Так начинался боевой путь легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман». 42.TUT.BY рассказывает эту историю.



Летчики «Нормандии-Неман». Фото: wikipedia.org

Что они забыли в СССР

До Второй мировой войны особой дружбы между СССР и Францией не было. Советское руководство считало французов империалистами и поджигателями войны, Париж не любил коммунистов и помнил, как в 1918 году большевики отказались платить царские долги. Даже когда к власти в Германии пришел Гитлер — одинаково опасный и для Парижа, и для Москвы — попытки заключить прочный военный союз против нацистов ни к чему не привели.

Потом началась Вторая мировая, в 1940 году Франция была молниеносно разгромлена, власть в ней взяло прогерманское правительство Виши. СССР довольно быстро признал новое правительство, прислал в Виши своего поверенного и понемногу начал налаживать отношения с бывшей великой державой. Однако после начала Великой Отечественной вишистская Франция уже своей волей разорвала отношения с СССР.

Тут и возник на горизонте главный сторонник бескомпромиссной борьбы с нацизмом генерал Шарль де Голль, создавший после разгрома движение «Сражающаяся Франция». То есть возник он задолго до этого, но в СССР ранее всерьез его почти не воспринимали — де Голль был не особо важной фигурой, военных сил почти не имел и как представитель всей Франции рассматриваться не мог.



Шарль де Голль. Фото: wikipedia.org

Однако после 22 июня 1941 года выбора у СССР не осталось — либо «Сражающаяся Франция» де Голля в союзниках, либо ничего. И Москва пошла на контакт с генералом — в сентябре 1941 года СССР первым из великих держав обменялся с движением де Голля дипломатическими представителями, признав право военачальника говорить от имени всех французов.

Тот в долгу не остался и уже через два месяца выразил желание оказать Союзу реальную помощь. В разгар битвы под Москвой Шарль де Голль предложил отправить в СССР целую пехотную дивизию с полным комплектом вооружения боеприпасов. Правда, на 40% состоящую из сенегальцев. СССР, разумеется, согласился.

Против оказались британцы, которым предстояло взять на себя все труды по доставке подразделения в Союз. В результате идея усохла до отправки в СССР не дивизии, а небольшой группы пилотов-добровольцев. Причем воевать они должны были непременно на советских самолетах. Так и оформился проект, который вошел в историю как эскадрилья «Нормандия-Неман».

Начало «Нормандии»

Отцом-основателем «Эскадрильи № 3», которая еще не была ни Нормандией, ни тем более Неманом, стал почти что русский эмигрант. Капитан Альберт Мирлес был сыном родителей, уехавших из Российской империи еще в революцию 1905−1907 года. Фактически этот человек в одиночку тянул на себе организацию всего подразделения, лично отбирал пилотов, договаривался о снабжении и матчасти.

В массовом сознании он очень мало известен — не будучи летчиком, он обычно даже не упоминается в составе подразделения, которое без него бы просто не существовало.

Несмотря на то, что в СССР планировалось отправить всего полтора десятка пилотов, без проблем не обошлось. Снова вмешались британцы — часть летчиков хотели позаимствовать из числа тех, кого Великобритания готовила для своих военно-воздушных сил. С точки зрения Лондона, возмущение было логичным — «мы тратили время и деньги на подготовку людей, а теперь они уедут в СССР, чтобы повысить престиж какого-то там де Голля». Договориться в итоге удалось только на самых малоопытных из тех, кто обучался в Англии.

В итоге удалось набрать 14 человек, которые и стали первым составом «Нормандии». Несмотря на то, что эскадрилья изначально оговаривалась как истребительная, в процессе переговоров что-то пошло не так, и пилотов едва не посадили на штурмовики Ил-2 — техдокументацию самолетов даже успели специально перевести на французский.

Однако позже все разрешилось, и французские пилоты получили лучшие на тот момент советские истребители Як-1. По мере устаревания этих машин группа перевооружалась сначала на более современные Як-9, а затем на Як-3.



Прототип Як-1. Фото: wikipedia.org

Название эскадрильи «Нормандия», как гласит распространенная легенда, было дано в честь наиболее пострадавшей от войны провинции Франции. На самом деле это, скорее всего, не так: особых разрушений Нормандия в 1940 не познала. Дело в том, что эскадрильи «Сражающейся Франции» назывались в честь различных провинций, и, видимо, пилотам просто приглянулась «Нормандия» — до нее появились уже «Эльзас», «Лотарингия», была забронирована «Бретань».

Первые трудности и первые потери

Пилоты эскадрильи были собраны на авиабазе в Сирии, а затем длинным маршрутом переправились в СССР. 29 и 30 ноября самолеты с летчиками доставили в Иваново. Начались долгие тренировки: квалификация французских летчиков была зачастую недостаточной, а советские самолеты отличались от тех, на которых им раньше приходилось летать.

Кстати, как пишет исследователь истории эскадрильи Сергей Дыбов, нанести на фюзеляжи большие эмблемы «Сражающейся Франции» — лотарингские кресты — летчикам строго запретили. Советские военные хорошо понимали, что любой пилот ВВС Красной армии, увидев на самолете кресты, особо разбираться не станет и скорее всего откроет огонь.

Со временем пилоты «Нормандии» освоили советскую технику и привыкли к новому образу жизни (хотя и были крайне недовольны выдаваемой им гречневой кашей, которую называли «птичьим кормом»). Теперь предстояло проявить себя в бою.

Первый раз французские летчики встретили немцев 5 апреля 1943 года под Ельней. Пилоты Альбер Дюран и Альбер Прециози сбили по одному «Фокке-Вульфу-190» — начало оказалось удачным. Однако первое отрезвление пришло всего через восемь дней: шесть Як-1 «Нормандии» отправились на свободную охоту в районе Спас-Деменска и наткнулись на 12 немецких истребителей.



Офицеры «Нормандии». Фото: wikipedia.org

Им снова удалось сбить два немецких самолета, но сами французы потеряли сразу троих — ни одному не удалось выжить (причем двое — Раймон Дервилль и русский по происхождению Андрей Познанский — вероятно, были взяты в плен и расстреляны).

Потеря четверти личного состава через неделю после начала боев — это была почти катастрофа. Боевой вклад «Нормандии» был не столь важен, как символическое значение участия французских пилотов в войне в рядах ВВС РККА — поэтому советские военные оперативно решили до поры до времени в бой их не пускать и вместо этого тщательнее обучить во избежание новых потерь.

Это сработало — до конца месяца не был сбит ни один французский летчик (хотя один француз из обслуживающего персонала, чистя пулемет, случайно выстрелил из него себе в руку и был отправлен из СССР на Ближний Восток).

Курская битва и подковерные интриги

Вскоре в эскадрилью начали прибывать первые французские пополнения. Это было кстати: началась Курская битва, и, как следствие, неизбежные крупные потери. 16 июля 1943 года погибло сразу три пилота, за предыдущие дни — еще пять. Был сбит самый результативный пилот «Нормандии» Альберт Литольф. Но французы показали, что тренировались не зря — сами они уничтожили 17 самолетов противника.

Всего же к концу июля на боевом счету эскадрильи было 30 самолетов, но 11 своих пилотов уже погибли. Во многом потеря даже опытных летчиков была обусловлена, увы, тактикой — французская манера ведения боя предполагала высокую степень индивидуализма и слабое взаимодействие внутри эскадрильи. Так был сбит и пропал без вести командир эскадрильи, один из основателей авиации «Сражающейся Франции» Жан Тюлян.



Жан Тюлян у своего самолета. Фото: airaces.ru

Вместе с тем, будущее «Нормандии» уже было поставлено под угрозу — на Ближнем Востоке, где дислоцировался Французский комитет национального освобождения в Алжире и большинство французских сил, не все считали хорошей идеей отправлять летчиков за тридевять земель.

И некоторые политики и военные уже начали интриговать, желая полностью прекратить доступ пополнениям в СССР. Проблема была решена только в августе 1943 года, после того, как СССР признал комитет национального освобождения равным «Сражающейся Франции».

Более того, летчиков «Нормандии» летом-осенью 1943 года по какой-то причине не награждали орденами и званиями, и они, неся большие потери, написали в Алжир петицию. Узнав об этом, в СССР предположили, что пилоты решили сменить политическую ориентацию, выйдя из «Сражающейся Франции», и группа едва не была расформирована. К счастью, обошлось — к ноябрю 1943 года почти полтора десятка пилотов были награждены, шестеро — повышены в звании.

В 1944 году эффективность и боевое мастерство эскадрильи выросли, потери снизились, а престиж службы на Востоке вырос — и поток пополнений вырос. Летчиками «Нормандии» теперь зачастую желали стать даже те, кто раньше воевал против де Голля — военнослужащие формирований Виши. Если раньше эскадрилья еле-еле набирала личный состав, то теперь она развернулась уже в истребительный полк из четырех эскадрилий.

«Нормандия» становится «Неманом»

Бои 1944 года начались для полка не очень удачно, причем потери были трагическими и нелепыми: 28 мая из-за аварии был облит бензином и сгорел заживо командир одной из эскадрилий Марсель Лефевр, 8 июня младший лейтенант Морис Шалль случайно сбил советский «Як» с пилотом-асом лейтенантом Астаховым.

Однако, несмотря на все неурядицы и трагедии, «Нормандия» превратилась в грозную силу. Во время операции «Багратион» только за один день 26 июня полк сбил восемь немецких самолетов, потеряв всего одного пилота.

Следующий этап боев для французских летчиков наступил 12 октября 1944 года, когда начались бои в Восточной Пруссии. Это был звездный час пилотов «Нормандии» — только за один день 16 октября полк сбил сразу 28 самолетов противника. В это же время полк получил свое окончательное название «Нормандия-Неман» — указ о присвоении нового имени подписал Сталин.



Фото: wikipedia.org

Заслуги летчиков наконец были оценены по полной программе — события 9 декабря 1944 года один из лучших асов полка Ролан де ля Пуап назвал «дождь из медалей». Летчики получали советские и французские награды, а сам де ля Пуап и другой пилот Марсель Альбер стали первыми Героями Советского Союза из Франции.

Последние бои «Нормандии-Неман» начались в январе 1945 года в Восточной Пруссии — Красная армия добивала крупную группировку немцев под Кенигсбергом. 27 марта 1945 года был сбит последний за всю войну пилот полка.

Грустная ирония — это был Морис Шалль, годом ранее сбивший советского лейтенанта Астахова. Он страшно переживал свой проступок, писал рапорты с просьбой отправлять его на самоубийственные задания, чтобы искупить ошибку кровью — и, к сожалению, в итоге у него все получилось.

12 апреля летчик «Нормандии-Неман» Жорж Анри добыл последнюю воздушную победу для полка — он сбил «Фокке-Вуольф-190» гитлеровского аса Гюнтера Шака, сбившего до того 174 самолета.

После войны

Война закончилась. «Нормандия-Неман» была награждена орденом Александра Невского, и в июне 1945 года летчики отправились домой. Самолеты Як-3, на которых воевали французские пилоты, остались с ними в качестве подарка.

За свой боевой путь эскадрилья, а потом полк, записала на свой счет 273 сбитых и 80 поврежденных самолетов противника. Это 80% всех потерь, которые нанесла люфтваффе авиация «Сражающейся Франции» — все остальные эскадрильи имели в разы меньшую результативность.

Четверо летчиков — Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап, Жак Андре и погибший в огне Марсель Лефевр — были удостоены звания Героев Советского Союза. Всего за годы войны эскадрилья потеряла 42 пилота.



Фото: wikipedia.org

После войны легендарная эскадрилья не прекратила существования, она поучаствовала еще в десятке конфликтов и была расформирована (вернее, переведена в спящий режим) только в 2009 году. А уже в 2011 году восстановлена. Сейчас подразделение, начинавшее боевой путь на советских Як-1, летает на знаменитых французских Rafale.