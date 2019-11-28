Стародорожский район признан неблагоприятным для сельскохозяйственного

Источник материала: Слуцк Город





В правительстве составили список районов Беларуси, которые относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции на 2020–2024 годы. Это связано с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями, пишет МЛЫН.

Всего в список вошло 66 районов страны. Семь из них находятся в Минской области. В частности, это Березинский, Вилейский, Воложинский, Крупский, Логойский, Мядельский и Стародорожский районы.

Стоит отметить, что критерии отнесения в «неблагоприятный» список таковы:

балл кадастровой оценки сельхозземель;

удельный вес сельхозземель, загрязненных радионуклидами цезия-137 и стронция-90 с уровнем их содержания от 1 Ки/кв. км и выше и 0,15 Ки/кв. км и выше;

удельный вес населения в трудоспособном возрасте, проживающего на территории района;

уровень зарегистрированной безработицы за последний отчетный год.

Такой перечень составляется один раз в пять лет.



Slutsk-Gorod.by