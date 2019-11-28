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Стародорожский район признан неблагоприятным для сельскохозяйственного
29.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В правительстве составили список районов Беларуси, которые относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции на 2020–2024 годы. Это связано с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями,
Всего в список вошло 66 районов страны. Семь из них находятся в Минской области. В частности, это Березинский, Вилейский, Воложинский, Крупский, Логойский, Мядельский и Стародорожский районы.
Стоит отметить, что критерии отнесения в «неблагоприятный» список таковы:
Такой перечень составляется один раз в пять лет.
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В правительстве составили список районов Беларуси, которые относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции на 2020–2024 годы.
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