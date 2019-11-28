В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

Источник материала: Виртуальный Брест

За 80 лет работы органов внутренних дел на Брестчине погибло 163 милиционера.





На площадке перед Памятным знаком сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, состоялось торжественное открытие стел с именами 163 милиционеров Брестчины всех поколений, поставивших защиту своего народа и долг перед Родиной превыше собственной жизни.

Вся работа по проектированию, изготовлению и установке памятных плит была организована за счет офицерских собраний ОВД области.





Инициатива по созданию стел стала продолжением идеи ветерана ОВД – руководителя управления в 2009-2012 годах генерал-майора милиции в отставке Владимира Сычевского и председателя Брестского областного Совета ветеранов ОВД и ВВ полковника милиции в отставке Георгия Длюбарского, которые предложили установку Памятного знака.

В церемонии приняли участие руководство и сотрудники УВД, бывшие начальники управления и другие ветераны органов внутренних дел, начальники ГО-РОВД, ОВДТ, командиры ОМОНа и батальона ДПС ГАИ , семьи правоохранителей, не вернувшихся со служебных заданий.





- Мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто, оставаясь верным служебному долгу, сложил головы во благо народа, - сказал начальник УВД генерал-майор милиции Александр Астрейко. - В жизни всегда есть место подвигу, это было актуально во время борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и послевоенными бандитами, это актуально и сегодня. Книга славы Брестской милиции хранит немало примеров проявления доблести и героизма. Сегодня мы открываем памятные стелы, на которых высечены имена ста шестидесяти трёх погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции. Мы вспоминаем их всех – заместителя начальника Московского РОВД г. Бреста Николая Григорьевича Шведа, погибшего от руки вооруженного преступника пятнадцать лет назад, участковых инспекторов милиции Анатолия Александровича Гайдучика и Игоря Васильевича Лукашевича, начальника управления по гражданству и миграции УВД Виталия Ивановича Аксенова трагически погибших при несении службы, участкового инспектора милиции Кириковича Василия Васильевича, с которым мы простились только в прошлом году.





После выступления Александр Вячеславович вместе с Владимиром Сычевским и вдовой погибшего подполковника милиции Николая Шведа – Светланой Ивановной – торжественно открыли стелы.





Почтив минутой молчания память героев, участники мероприятия возложили венок и цветы к гранитным плитам.



















