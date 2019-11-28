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В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

29.11.2019 16:37 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

За 80 лет работы органов внутренних дел на Брестчине погибло 163 милиционера.

В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

На площадке перед Памятным знаком сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, состоялось торжественное открытие стел с именами 163 милиционеров Брестчины всех поколений, поставивших защиту своего народа и долг перед Родиной превыше собственной жизни.

Вся работа по проектированию, изготовлению и установке памятных плит была организована за счет офицерских собраний ОВД области.

В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

Инициатива по созданию стел стала продолжением идеи ветерана ОВД – руководителя управления в 2009-2012 годах генерал-майора милиции в отставке Владимира Сычевского и председателя Брестского областного Совета ветеранов ОВД и ВВ полковника милиции в отставке Георгия Длюбарского, которые предложили установку Памятного знака.

В церемонии приняли участие руководство и сотрудники УВД, бывшие начальники управления и другие ветераны органов внутренних дел, начальники ГО-РОВД, ОВДТ, командиры ОМОНа и батальона ДПС ГАИ, семьи правоохранителей, не вернувшихся со служебных заданий.

В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

- Мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто, оставаясь верным служебному долгу, сложил головы во благо народа, - сказал начальник УВД генерал-майор милиции Александр Астрейко. - В жизни всегда есть место подвигу, это было актуально во время борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и послевоенными бандитами, это актуально и сегодня. Книга славы Брестской милиции хранит немало примеров проявления доблести и героизма. Сегодня мы открываем памятные стелы, на которых высечены имена ста шестидесяти трёх погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции. Мы вспоминаем их всех – заместителя начальника Московского РОВД г. Бреста Николая Григорьевича Шведа, погибшего от руки вооруженного преступника пятнадцать лет назад, участковых инспекторов милиции Анатолия Александровича Гайдучика и Игоря Васильевича Лукашевича, начальника управления по гражданству и миграции УВД Виталия Ивановича Аксенова трагически погибших при несении службы, участкового инспектора милиции Кириковича Василия Васильевича, с которым мы простились только в прошлом году.

В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

После выступления Александр Вячеславович вместе с Владимиром Сычевским и вдовой погибшего подполковника милиции Николая Шведа – Светланой Ивановной – торжественно открыли стелы.

В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

Почтив минутой молчания память героев, участники мероприятия возложили венок и цветы к гранитным плитам.

В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

В Бресте у памятника погибшим сотрудникам милиции установлены стелы с их именами

 
Теги: Брест
 
 
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