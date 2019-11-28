Подведены итоги XVIII турнира по волейболу Ленинского района г. Бреста памяти Героя Беларуси В.Н. Карвата

Источник материала: Виртуальный Брест

В день рождения Героя Беларуси В.Н. Карвата 28 ноября 2019 г. завершился XVIII районный волейбольный турнир среди учащейся и рабочей молодежи, в котором приняли участие 15 команд учреждений образования и 10 команд работающей молодежи. Организаторами спортивного мероприятия выступили администрация Ленинского района г. Бреста, Ленинский РО ОО «БРСМ» г. Бреста при поддержке Брестского горисполкома.





Победители среди учащихся школ и гимназий:

1-е место заняла команда ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова»;

2-е место заняла команда ГУО «Гимназия № 5 г. Бреста»;

3-е место - команда ГУО «Средняя школа № 16 г. Бреста».





Шестой год подряд в турнире принимает участие работающая молодежь. В этот раз за призовые места боролись лучшие волейбольные команды организаций: ООО «Санта Бремор» СП; Брестский филиал РУП «Белпочта», КУМП «Брестский МПЗ», ОВД администрации Ленинского района; ГУ «Брестский зональный ЦГиЭ», ГУ «Брестский областной ЦГЭ и ОЗ», Брестский филиал электросвязи «Белтелеком», «Молодежь Бреста» (сборная РО ОО «БРСМ»), ОАО «Продтовары», КУП «Брестгорремстройтрест».

Победители среди работающей молодежи:

1-е место у команды ООО «Санта Бремор» СП;

2-е место - ОВД администрации Ленинского района;

3-е место – «Молодежь Бреста».

Заместитель главы администрации Ленинского района Светлана Козлович вручила дипломы и кубки победителям, поблагодарила все команды за участие в соревнованиях.