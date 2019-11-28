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Подведены итоги XVIII турнира по волейболу Ленинского района г. Бреста памяти Героя Беларуси В.Н. Карвата
29.11.2019 16:37 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В день рождения Героя Беларуси В.Н. Карвата 28 ноября 2019 г. завершился XVIII районный волейбольный турнир среди учащейся и рабочей молодежи, в котором приняли участие 15 команд учреждений образования и 10 команд работающей молодежи. Организаторами спортивного мероприятия выступили администрация Ленинского района г. Бреста, Ленинский РО ОО «БРСМ» г. Бреста при поддержке Брестского горисполкома.
Победители среди учащихся школ и гимназий:
1-е место заняла команда ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова»;
2-е место заняла команда ГУО «Гимназия № 5 г. Бреста»;
3-е место - команда ГУО «Средняя школа № 16 г. Бреста».
Шестой год подряд в турнире принимает участие работающая молодежь. В этот раз за призовые места боролись лучшие волейбольные команды организаций: ООО «Санта Бремор» СП; Брестский филиал РУП «Белпочта», КУМП «Брестский МПЗ», ОВД администрации Ленинского района; ГУ «Брестский зональный ЦГиЭ», ГУ «Брестский областной ЦГЭ и ОЗ», Брестский филиал электросвязи «Белтелеком», «Молодежь Бреста» (сборная РО ОО «БРСМ»), ОАО «Продтовары», КУП «Брестгорремстройтрест».
Победители среди работающей молодежи:
1-е место у команды ООО «Санта Бремор» СП;
2-е место - ОВД администрации Ленинского района;
3-е место – «Молодежь Бреста».
Заместитель главы администрации Ленинского района Светлана Козлович вручила дипломы и кубки победителям, поблагодарила все команды за участие в соревнованиях.
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Подведены итоги XVIII турнира по волейболу Ленинского района г. Бреста памяти Героя Беларуси В.Н. Карвата
В день рождения Героя Беларуси В.Н. Карвата 28 ноября 2019 г. завершился XVIII районный волейбольный турнир среди учащейся и рабочей молодежи, в котором приняли...
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