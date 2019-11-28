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Подведены итоги XVIII турнира по волейболу Ленинского района г. Бреста памяти Героя Беларуси В.Н. Карвата

29.11.2019 16:37 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В день рождения Героя Беларуси В.Н. Карвата 28 ноября 2019 г. завершился XVIII районный волейбольный турнир среди учащейся и рабочей молодежи, в котором приняли участие 15 команд учреждений образования и 10 команд работающей молодежи. Организаторами спортивного мероприятия выступили администрация Ленинского района г. Бреста, Ленинский РО ОО «БРСМ» г. Бреста при поддержке Брестского горисполкома.

Подведены итоги XVIII турнира по волейболу Ленинского района г. Бреста памяти Героя Беларуси В.Н. Карвата

Победители среди учащихся школ и гимназий:

1-е место заняла команда ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова»;

2-е место заняла команда ГУО «Гимназия № 5 г. Бреста»;

3-е место - команда ГУО «Средняя школа № 16 г. Бреста».

Подведены итоги XVIII турнира по волейболу Ленинского района г. Бреста памяти Героя Беларуси В.Н. Карвата

Шестой год подряд в турнире принимает участие работающая молодежь. В этот раз за призовые места боролись лучшие волейбольные команды организаций: ООО «Санта Бремор» СП; Брестский филиал РУП «Белпочта», КУМП «Брестский МПЗ», ОВД администрации Ленинского района; ГУ «Брестский зональный ЦГиЭ», ГУ «Брестский областной ЦГЭ и ОЗ», Брестский филиал электросвязи «Белтелеком», «Молодежь Бреста» (сборная РО ОО «БРСМ»), ОАО «Продтовары», КУП «Брестгорремстройтрест».

Победители среди работающей молодежи:

1-е место у команды ООО «Санта Бремор» СП;

2-е место - ОВД администрации Ленинского района;

3-е место – «Молодежь Бреста».

Заместитель главы администрации Ленинского района Светлана Козлович вручила дипломы и кубки победителям, поблагодарила все команды за участие в соревнованиях.

 
Теги: Брест
 
 
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  В день рождения Героя Беларуси В.Н. Карвата 28 ноября 2019 г. завершился XVIII районный волейбольный турнир среди учащейся и рабочей молодежи, в котором приняли...
 
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