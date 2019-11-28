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БЖД в декабре вводит новый график движения поездов

29.11.2019 16:37 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская железная дорога в декабре вводит новый график движения поездов. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника пассажирской службы Управления БЖД Константин Бояр, передает корреспондент БЕЛТА.

БЖД в декабре вводит новый график движения поездов

"Новый график движения поездов на дорогах стран СНГ и Балтии на 2019/2020 год начнет действовать с 00.00 8 декабря, на пространстве стран Западной Европы - с 00.00 15 декабря", - сказал Константин Бояр.

По территории Беларуси графиком предусмотрено курсирование 59 пар поездов международных линий, 19 пар - межрегиональных линий бизнес-класса, 42 пар - межрегиональных линий эконом-класса, 14 пар - региональных линий бизнес-класса, а также 342 пар - региональных линий эконом-класса и 33 пар - городских линий. Новый график составлен с учетом потребности в перевозках на конец 2019-го - 2020 год.

БЖД с 15 декабря расширяет маршрутную сеть пересадочных/согласованных поездов в сообщении Варшава-Брест-Минск, открыто новое пересадочное сообщение Прага-Варшава-Брест-Минск.

Из Варшавы поезд №126 Варшава-Брест будет отправляться в 13.10 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.10. Со станции Брест-Центральный поезд №125 Брест-Варшава будет отправляться в 19.56 и прибывать на станцию Варшава в 22.15.

Для пересадки пассажиров, следующих до станции Минск-Пассажирский и обратно, предусмотрено курсирование согласованного поезда №726 Брест-Минск (отправление со станции Брест-Центральный в 20.00, прибытие на Минск-Пассажирский в 23.25). Обратно поезд отправляется в 15.59 и прибывает на станцию Брест-Центральный в 19.01.

Из Праги поезд №136 Прага-Варшава-Брест будет отправляться в 10.23 под №115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.37. Из Бреста поезд №137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага-Главная в 17.39 под №114. Поезд Прага-Варшава-Брест будет следовать через станции Острава-Главная (Чехия), Катовице, Варшава-Центральная, Тересполь (Польша).

Для пассажиров поездов №136/137 Прага-Варшава-Брест предусмотрена возможность пересадки пассажиров на станции Брест-Центральный на поезд №96 Брест-Москва и с поезда №27 Москва-Брест.

Также с вводом нового графика движения поездов на 2019/2020 год предусмотрено курсирование ежедневного двухгруппного поезда №26/25 Гродно-Минск-Москва. Ряд поездов на направлении Брест-Минск-Москва выведены из обращения. Организовано ежедневное курсирование двух пар поездов в сообщении Гомель-Новозыбков.

С 8 декабря вводятся три пары поездов межрегиональных линий бизнес-класса ДП-6 Минск-Витебск. Маршруты поездов региональных линий бизнес-класса Минск-Барановичи с учетом спроса продлены до станции Брест-Центральный и переведены в категорию межрегиональных. В Гомельской области будут курсировать новые ускоренные поезда региональных линий Рогачев-Гомель, Речица-Гомель, Гомель-Добруш.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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