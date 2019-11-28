БЖД в декабре вводит новый график движения поездов

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская железная дорога в декабре вводит новый график движения поездов. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника пассажирской службы Управления БЖД Константин Бояр, передает корреспондент БЕЛТА.





"Новый график движения поездов на дорогах стран СНГ и Балтии на 2019/2020 год начнет действовать с 00.00 8 декабря, на пространстве стран Западной Европы - с 00.00 15 декабря", - сказал Константин Бояр.

По территории Беларуси графиком предусмотрено курсирование 59 пар поездов международных линий, 19 пар - межрегиональных линий бизнес-класса, 42 пар - межрегиональных линий эконом-класса, 14 пар - региональных линий бизнес-класса, а также 342 пар - региональных линий эконом-класса и 33 пар - городских линий. Новый график составлен с учетом потребности в перевозках на конец 2019-го - 2020 год.

БЖД с 15 декабря расширяет маршрутную сеть пересадочных/согласованных поездов в сообщении Варшава-Брест-Минск, открыто новое пересадочное сообщение Прага-Варшава-Брест-Минск.

Из Варшавы поезд №126 Варшава-Брест будет отправляться в 13.10 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.10. Со станции Брест-Центральный поезд №125 Брест-Варшава будет отправляться в 19.56 и прибывать на станцию Варшава в 22.15.

Для пересадки пассажиров, следующих до станции Минск-Пассажирский и обратно, предусмотрено курсирование согласованного поезда №726 Брест-Минск (отправление со станции Брест-Центральный в 20.00, прибытие на Минск-Пассажирский в 23.25). Обратно поезд отправляется в 15.59 и прибывает на станцию Брест-Центральный в 19.01.

Из Праги поезд №136 Прага-Варшава-Брест будет отправляться в 10.23 под №115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.37. Из Бреста поезд №137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага-Главная в 17.39 под №114. Поезд Прага-Варшава-Брест будет следовать через станции Острава-Главная (Чехия), Катовице, Варшава-Центральная, Тересполь (Польша).

Для пассажиров поездов №136/137 Прага-Варшава-Брест предусмотрена возможность пересадки пассажиров на станции Брест-Центральный на поезд №96 Брест-Москва и с поезда №27 Москва-Брест.

Также с вводом нового графика движения поездов на 2019/2020 год предусмотрено курсирование ежедневного двухгруппного поезда №26/25 Гродно-Минск-Москва. Ряд поездов на направлении Брест-Минск-Москва выведены из обращения. Организовано ежедневное курсирование двух пар поездов в сообщении Гомель-Новозыбков.

С 8 декабря вводятся три пары поездов межрегиональных линий бизнес-класса ДП-6 Минск-Витебск. Маршруты поездов региональных линий бизнес-класса Минск-Барановичи с учетом спроса продлены до станции Брест-Центральный и переведены в категорию межрегиональных. В Гомельской области будут курсировать новые ускоренные поезда региональных линий Рогачев-Гомель, Речица-Гомель, Гомель-Добруш.