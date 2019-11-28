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БЖД запустит 2 декабря мобильное приложение для оформления билетов

29.11.2019 16:37 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская железная дорога запустит 2 декабря мобильное приложение для оформления проездных документов "БЧ. Мой поезд". Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника пассажирской службы управления БЖД Денис Тонконог, передает корреспондент БЕЛТА.

БЖД запустит 2 декабря мобильное приложение для оформления билетов

В октябре-ноябре мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" было доступно закрытой группе пользователей. В опытной эксплуатации приняли участие более 400 человек. "С 2 декабря приложение будет доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS. При его разработке мы стремились к тому, чтобы пассажиры могли максимально удобно, быстро и с наименьшими усилиями оформлять проездные документы", - сказал Денис Тонконог.

Кроме того, заработает обновленный раздел "Услуги пассажирам" на сайте БЖД. Особенность раздела в том, что можно оформлять проездные документы непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. При этом доступно оформление электронных билетов без регистрации пользователя на сайте. Сайт адаптирован для работы как на стационарных, так и на мобильных устройствах.

Программные продукты содержат дополнительный функционал с возможностью оформления электронных билетов на поезда региональных линий экономкласса, городских линий и оформления пересадочных маршрутов с оплатой через единую корзину заказов. Оба ресурса поддерживают русский, белорусский и английский языки. При этом в мобильном приложении язык интерфейса определяется настройками на применяемом устройстве.

За 11 месяцев 2019 года на официальном сайте БЖД оформлено 2,7 млн билетов. До конца года ожидается около 3 млн электронных проездных документов.

 
 
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  Белорусская железная дорога запустит 2 декабря мобильное приложение для оформления проездных документов "БЧ. Мой поезд". Об этом сообщил сегодня на брифинге...
 
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