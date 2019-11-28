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БЖД отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов с 1 декабря

29.11.2019 16:37 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская железная дорога отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов с 1 декабря. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника пассажирской службы управления БЖД Денис Тонконог, передает корреспондент БЕЛТА.

БЖД отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов с 1 декабря

"Сейчас этот сбор при покупке электронных билетов на поездки внутри страны составляет 24 копейки, а в международном сообщении - 78 копеек", - сказал Денис Тонконог.

Таким образом, электронный билет с электронной регистрацией будет обходиться пассажирам дешевле, чем при покупке в билетной кассе. В случае оформления билета без электронной регистрации или отказа от нее и обращении в билетную кассу для оформления билета на бланке с пассажира будет взиматься тариф, установленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

За 11 месяцев 2019 года на официальном сайте БЖД оформлено 2,7 млн билетов. До конца года ожидается цифра около 3 млн электронных проездных документов. Представители БЖД прогнозируют дальнейший рост этого показателя с учетом отмены комиссионного сбора и внедрения новых программных продуктов (мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и обновленного раздела "Услуги пассажирам" на сайте БЖД).

 
 
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  Белорусская железная дорога отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов с 1 декабря. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель...
 
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