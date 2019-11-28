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Житель Жабинки получил «по наследству» сертификат с поддельным оттиском штампа
29.11.2019 16:37 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В оперативно-дежурную службу Жабинковского РОВД поступило сообщение от сотрудника станции УП «Белтехосмотр» о том, что после прохождения технического осмотра транспортного средства «Ауди» владелец автомобиля передал сертификат с оттисками штампов, вызывающими сомнение в подлинности. Для исследования документ был направлен специалистам.
Эксперт Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз подтвердил предположение сотрудника станции – оттиски на документе действительно поставлены другим штампом и являются поддельными.
Как пояснил мужчина, данное транспортное средство он приобрел в текущем году, а сертификат о прохождении технического осмотра ему передал предыдущий владелец. О том, что с документом могут быть какие-либо проблемы, покупатель «Ауди» не догадывался.
По данному факту проводится проверка.
На исследование к экспертам нередко поступают документы с признаками подделки. Преимущественно это свидетельства о регистрации транспортных средств, сертификаты о прохождении техосмотра, медицинские справки и водительские удостоверения. С целью получения определенных благ злоумышленники вносят изменения в документы путем дописки, подчистки, травления, смывания, а также используют поддельные клише штампов и печатей.
Татьяна Коток, управление Государственного комитета
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