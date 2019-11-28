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Торжественные мероприятия по случаю 61-летия со дня рождения Героя Беларуси В.Карвата прошли в Ленинской районе г. Бреста

29.11.2019 16:37 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Владимиру Николаевичу Карвату в 37 лет было присвоено звание Герой Беларуси. Посмертно. Подполковник, военный летчик 1 класса, 23 мая 1996 года при выполнении учебного полета, погиб. Ценой собственной жизни летчик спас мирных жителей.

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28 ноября, в день рождения Владимира Карвата, прошли торжественные мероприятия, посвященные этой дате.

Торжественные мероприятия по случаю 61-летия со дня рождения Героя Беларуси В.Карвата прошли в Ленинской районе г. Бреста

Учащиеся средней школы № 8, которая носит имя героя, приняли участие в митинге памяти, возложили цветы к бюсту В.Н.Карвата на б-ре Космонавтов, организовали для гостей школы экскурсии по школьному музею «Полет в бессмертие». В день его рождения зажжена Звезда Героя на здании школы, которая до 23 мая будет напоминать жителям города Бреста о бессмертном подвиге Владимира Карвата.

Торжественные мероприятия по случаю 61-летия со дня рождения Героя Беларуси В.Карвата прошли в Ленинской районе г. Бреста

Самые лучшие, ответственные, активные, 10-классники получили удостоверения на право ношения формы установленного образца. На посвящении в класс правоохранительного направления присутствовали: глава администрации Ленинского района г. Бреста – Валентин Милошевский, начальник штаба Поста Памяти МК «Брестская крепость-Герой», подполковник запаса – Игорь Чикалов, майор милиции ОВД администрации Ленинского района г. Бреста – Сергей Козельцев, первый секретарь РО ОО «БРСМ» г. Бреста Кирилл Сиваков, представители шефских организаций.

В продолжение памятных мероприятий, в «Молодежном патриотическом центре» состоялось традиционное награждение мам за достойное воспитание сыновей - учащихся школы.

 
Теги: Брест
 
 
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