В Новый год – с новым телефоном и трафиком в подарок: стартовала новая акция для абонентов линейки «Комфорт»

Источник материала: Новости Дзержинска

А1 приглашает своих абонентов готовиться к новогодним праздникам вместе: с 29 ноября 2019 года по 14 января 2020 года все новые и действующие пользователи тарифных планов линейки «Комфорт» при покупке популярных смартфонов по привлекательной цене – Xiaomi Redmi 7A 32GB, Huawei P smart 2019, Huawei P30 lite и «А1 Альфа» – смогут получить пакеты мобильного интернета в подарок.

Каким именно будет подарок, зависит от выбранного абонентом тарифного плана «Комфорт». Если это «Комфорт S», дополнением к покупке смартфона станет пакет мобильного интернет-трафика объемом 10 ГБ: он будет начисляться абоненту в начале каждого месяца на протяжении полугода с момента покупки. Пользователи тарифного плана «Комфорт M» получат полугодовой безлимитный трафик на скорости до 1 Мбит/с; тарифных планов «Комфорт L» и «Комфорт XL» – на скорости до 2 Мбит/с.

В акции участвуют четыре популярные модели смартфонов — новинок 2019 года. Практичный Xiaomi Redmi 7A с объемом встроенной памяти 32 ГБ, емким аккумулятором и защитой от брызг в зависимости от условий покупки можно приобрести по цене от 219 рублей (стоимость в рассрочку составит от 9,12 рубля в месяц).

Стильный Huawei P smart 2019 радует набором камер 13+2 Мп, большой диагональю экрана (6,21 дюйма) при относительно компактных размерах. Приобрести его в рамках акции можно по цене от 360 рублей, или от 15 рублей в месяц.

Продвинутый Huawei P30 lite привлекает к себе внимание тройной камерой и великолепными фотовозможностями: главный 24-мегапиксельный широкоугольный модуль дополняется 8-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором, а третий 2-мегапиксельный модуль предназначен для измерения глубины снимка. При этом фронтальная камера смартфона также не оставит пользователя равнодушным. Благодаря использованию искусственного интеллекта она автоматически фиксирует контуры лица и редактирует селфи в зависимости от особенностей внешности. Приобрести его можно по цене от 599 рублей, или от 25 рублей в месяц.

Популярный «А1 Альфа» работает под управлением ОС Android 9, имеет диагональ 6,26 дюйма, основную двойную камеру на 13+2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, а также объем встроенной памяти 64 ГБ. Для действующих и новых абонентов компании на покупку «А1 Альфа» действуют привлекательные условия: от 9,90 рубля в месяц при покупке в рассрочку до 30 месяцев.



