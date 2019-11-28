«Штадлер Минск» планирует в 2020 году выпустить 400 вагонов

Источник материала: Новости Дзержинска

ЗАО «Штадлер Минск» планирует в 2020 году выпустить около 400 вагонов.

В текущем году на заводе в Фаниполе произведут 280 вагонов — как готовые пассажирские составы, так и машинокомплекты. Это одноэтажные, двухэтажные поезда, вагоны трамваев и метро. Продукция поставляется в Венгрию, Норвегию, Германию, Люксембург, Испанию, страны Южной Америки и др. В следующем году первые собранные в Беларуси преобразователи для трамваев планируется направить в Швейцарию.



Основными заказчиками в Беларуси выступают БЖД и Минский метрополитен. Также предприятие рассчитывает принять участие в тендере «Минсктранса» на поставку техники.

«План на 2020 год — почти 400 вагонов. Это дополнительные 30% мощности», — отметил Филипп Бруннер.

Завод «Штадлер Минск» был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании «Штадлер Рейл Групп», которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. «Штадлер Рейл Групп» имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.

Белорусско-швейцарский деловой совет создан в 2013 году. Он призван способствовать активизации двусторонних внешнеэкономических связей, укреплению и углублению сотрудничества между компаниями в области торговли и инвестиций, выявлению и преодолению барьеров в торговле и др.



