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Цилинская: «Хватает многодетных матерей, которые занимают посты, которым удаётся в жизни чего-то добиться»

29.11.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Спорт для женщины, вообще, для любого человека какой-то род занятий – это, так скажем, побочка. А, вообще, мы же созданы для того, чтобы любить, для того, чтобы рожать детей, чтобы строить семьи. Поэтому это – самое главное.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Очень редко встретишь многодетную маму и при этом женщину-начальника. Тут как-то малосовместимые понятия.

Цилинская: «Хватает многодетных матерей, которые занимают посты, которым удаётся в жизни чего-то добиться»

Наталья Цилинская:
Вы просто мало с нами общаетесь. На самом деле, очень много таких. Просто когда ты с этим не сталкиваешься, то кажется, что немного. А когда вот столкнулся раз и начал замечать какие-то моменты, то оказывается, что не так и мало. Хватает многодетных матерей, которые занимают посты, которым удаётся в жизни чего-то добиться.

Естественно, я устаю, естественно, мне сложно. Но поймите, мне легко, потому что мне это нравится. Понимаете, о чем я, да? Это непросто, я устаю, да. Но вот здесь и здесь вот мне легко.

Цилинская: «Хватает многодетных матерей, которые занимают посты, которым удаётся в жизни чего-то добиться»

Люди в материале: Наталья Цилинская
 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:Спорт для женщины, вообще, для любого...
 
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