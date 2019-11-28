Дмитрий Крутой назначен первым замом премьер-министра, Александр Турчин станет губернатором Минской области

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 ноября Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр экономики Дмитрий Крутой теперь будет первым заместителем премьер-министра. Сейчас этот пост занимает Александр Турчин.

Он в свою очередь станет губернатором Минской области. Нынешний же руководитель региона – Анатолий Исаченко – покидает должность по состоянию здоровья.







