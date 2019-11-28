Автомобили Stealth. Что делает их незаметными на трассе?

Источник материала: Аргументы и факты

Представим банальную ситуацию: пасмурным днем перед обгоном тихохода водитель смотрит вперед, не видит опасности, выруливает на встречную полосу, идет на обгон, и вдруг из ниоткуда материализуется встречный автомобиль, который истерично моргает фарами, предупреждая о возможном столкновении. Водитель не заметил его издали из-за светопоглощающей краски.

Мода на невидимость

В последнее время среди автомобилистов распространяется мода красить машины матовой серой краской, поглощающей свет. Выглядит она демонически стильно, потому как превращает машины в темные пятна, в особенности в пасмурную погоду. В сумерках светопоглощающий слой такой краски не бликует от фонарей, и если машина гасит фары, заметить ее очень трудно. Это свойство и привлекает наиболее дерзких водителей, рассчитывающих в своих мечтах таким образом скрыться от какой-нибудь погони.

Грандиозных успехов в разработке подобного автомобильного покрытия добилась британская компания Surrey NanoSystems, представившая образцы новых красок на Франкфуртском автосалоне в 2019 году. Ее краска на основе наноуглеродных трубок обладает светопоглащением в 99%. Кузов, покрытый таким наноматериалом, почти не выдает своей формы и издалека представляется как черное пятно.



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Выкрашенный в эту краску BMW X6 произвел небывалый фурор на Франкфуртском автосалоне. Определить марку и модель автомобиля можно было только по включенным фарам и светящимся ноздрям решетки радиатора. Баварцы утверждают, что такая краска может применяться только частично для некоторых спортивных машин, потому как полностью светополгощающий кузов небезопасен на скоростной трассе.

Однако и без того у BMW уже есть успехи в применении похожих покрытий. К примеру, спортивные M-версии 5-й серии, так же как и паркетники BMW X6M, красятся в матовую краску со светопоглощением 75-80%. Это значит, что кузов не дает бликов на солнце, хотя его конфигурация вполне различима.

Такие же светопоглощающие покрытия популярны у тюнеров и прочих гаражных умельцев. В серый светопоглощающий цвет красятся не только BMW, но даже «Фокусы» и «Приоры». Однако бывает, что для достижений малой заметности не требуется тратить много денег на особую краску. Достаточно просто не мыть автомобиль.

Химические невидимки

Зимой тонны химических реагентов, выливаемых на дороги, превращаются в грязную эмульсию, которая поднимается от асфальта в виде тумана и налипает на кузова проезжающих машин. Химикаты высыхают и превращаются на кузове в серую матовую корку, которая тоже поглощает свет на уровне 50-60%. Лучи, падающие на такое покрытие, отражаются не полностью, а лишь частично, превращая свою энергию в тепло. Самыми незаметными становятся автомобили, уже имеющие темные цвета кузова, в том числе и серый.

В ясный день видимость такого грязного автомобиля падает примерно в два раза. То есть машина будет заметна на фоне такой же серой дороги не за 300-400 метров, как обычно, а лишь за 150-200 м. Помимо этого водители не всегда включают фары, экономя на лампочках, и пользуются габаритными огнями, что, к слову, запрещено ПДД.

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В пасмурную погоду при выключенных фарах, только с габаритными огнями грязная машина становится заметна лишь за 50-80 метров. Очень неприятно, когда такой автомобиль движется в потоке сзади. На многополосной дороге в зеркалах заднего вида на фоне огней транспорта такая «невидимка» сливается с дорогой. Взглянув в зеркала, водитель может её не заметить и начнет перестраиваться прямо перед ней. Если повезет, то дальше последуют только эмоциональные гудки клаксоном и прочие возмущения.

Но самое опасное, если незаметный грязный автомобиль неаккуратно припаркован на обочине междугородней трассы. Водители не моют фуры месяцами, и их корма покрывается плотной коркой из химических реагентов. Как правило, вместе с задними воротами кузова химическая грязь налипает на номер, а также на светоотражающие пленки и катафоты. Корма не отражает свет, а только поглощает его. Из-за этого невозможно разглядеть такую Stealth-фуру издалека.

Хуже всего, что водители грузовиков порой не полностью заезжают на обочину, а оставляют часть прицепа на проезжей части. Такой грузовик опасен, потому как его корма высвечивается фарами лишь за 50 метров до места его парковки, и водителям легковых машин приходится прибегать к резкому маневру уклонения, чтобы не попасть ДТП.

Будьте бдительны.