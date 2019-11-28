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У первой ракетки Беларуси Арины Соболенко скончался отец

29.11.2019 16:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

У первой ракетки Беларуси Арины Соболенко скончался отец
shutterstock.com

Около 6 часов утра 29 ноября не стало отца белорусской теннисистки Арины Соболенко. По информации TUT.by, мужчина попал в больницу около недели назад, но спасти его не удалось. О причинах гибели не сообщается.

У первой ракетки Беларуси Арины Соболенко скончался отец Не смог остановиться. Умер известный теннисист Александр Волков

О Сергее Соболенко известно, что он бывший спортсмен, занимался хоккеем, однако в молодом возрасте ушел из профессионального спорта. Именно он привел дочь в секцию тенниса.

Редакция информационного портала и еженедельника «Аргументы и Факты» в Беларуси выражает соболезнования Арине Соболенко в связи со смертью отца.

 
 
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Сергея Соболенко не стало утром 29 ноября.
 
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