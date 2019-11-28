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У первой ракетки Беларуси Арины Соболенко скончался отец
29.11.2019 16:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Около 6 часов утра 29 ноября не стало отца белорусской теннисистки Арины Соболенко. По информации
О Сергее Соболенко известно, что он бывший спортсмен, занимался хоккеем, однако в молодом возрасте ушел из профессионального спорта. Именно он привел дочь в секцию тенниса.
Редакция информационного портала и еженедельника «Аргументы и Факты» в Беларуси выражает соболезнования Арине Соболенко в связи со смертью отца.
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Сергея Соболенко не стало утром 29 ноября.
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