Ксения Бородина рассказала о тратах на семью, квартирах для дочерей, бизнесе и мечте о своем шоу

Источник материала: Tut.by

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородиной рассказала о том, на что они с мужем тратят деньги, как готовятся к взрослению дочерей и своей мечте о собственном телешоу, пишет Starhit.ru со ссылкой на интервью ведущей в передаче «Алена, Блин!» .



Фото: instagram.com/borodylia

Ксения четыре года замужем за Курбаном Омаровым. У них есть общая дочь, девочку зовут Теона. Кроме того, у Бородиной есть ребенок от первого брака — дочь Маруся. Ксения и Крубан признаются, что в их отношениях было немало проблем, но они смогли сохранить семью. По словам Бородиной, вопросов с деньгами у семьи не возникает.

— Никто не знает, сколько зарабатывает мой муж. Не буду это говорить. Те, кто пишет, что муж причастен к моим деньгам, абсолютно не правы, потому что он абсолютно самодостаточный человек, но не кричит об этом на каждом шагу. Я бы не стала ни одного мужика содержать, это скажу абсолютно точно. Я из этого выросла полностью. Мы — одна семья, очень любим друг друга, и в плане финансов у нас нет абсолютно никаких разногласий. Никогда в жизни мой муж ничего у меня не попросил. Даже обижается, когда я хочу сделать ему дорогой подарок, потому что он именно такие дарит мне на день рождения. Он все время говорит: «Ксюх, не хочу. Мне не надо». Для него это очень категоричная история, — рассказала Ксения.

Бородина является ведущей нескольких телепроектов, она владеет двумя салонами красоты и тремя развлекательными центрами, названными в честь младшей дочери. Зарабатывает ведущая также и на рекламе в соцсетях — около 300−400 тысяч российских рублей за публикацию (4500−6000 долларов).

Ксения рассказала и о своих тратах: «Каждый отдых обходится нам очень дорого. Как бы это пафосно не звучало, нашей семьей поехать в обычный отель — проблематично. Там сильно дергают. Если ты хочешь нормальный отдых, то Турция стоит два миллиона (более 30 тысяч долларов) за 10 дней».

Ведущая рассказала, что балует своих дочерей, но может быть и строгой, например, ругает за испачканные вещи.

— Цену вещам они должны знать. Но при этом мы им показываем мир — самые лучшие отели, самые лучшие курорты. У них дорогая одежда, лучшие школы, достойное образование, репетиторы, дом. Но каждый раз им объясняется: почему так, зачем так, а как у других, — рассказала Бородина.

Ведущая считает, что всего в жизни добилась сама, а вот своим дочерям она уже купила квартиры.

Рассказала она и об отношениях с еще одной ведущей «Дома-2» Ольгой Орловой.

— Сначала мне было неприятно, когда сказали, что Орлова станет ведущей. Не было близости между нами. Не помню, в какой момент это произошло, но так сложилось, что теперь этот человек мне близок, мы на одной волне. Ей от меня ничего не надо. Мне с ней комфортно и хорошо, — сказала Бородина.

Бородина мечтает создать и вести собственное ток-шоу.

— Не скрою и давно говорю, что хотела бы вести передачу по типу той, что ведет Андрей Малахов. У меня есть ток-шоу «Бородина против Бузовой», но это рамки, потому что только про участников телепроекта. Хотелось бы больше затрагивать социальные проблемы, — призналась Ксения в выпуске «Алена, Блин!».