Российский снайпер ночью попал в мишень почти с двух километров - это мировой рекорд

Источник материала: Tut.by

Российский снайпер Сергей Шмаков в условиях полной темноты сумел при помощи винтовки СВЛК-14 «Сумрак» точно поразить удаленную на 1 920 метров неподсвечиваемую мишень размером 60 на 60 сантиметров, тем самым установив мировой рекорд по дальности ночного выстрела. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на телеканал «Звезда».