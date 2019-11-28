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Модернистская прогулка, джаз и концерт Plum Bum. Как провести выходные в Бресте

29.11.2019 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте можно будет поучаствовать в модернистской прогулке по городу, сходить на концерт Plum Bum и посетить выступление джаз-звезды из Нью-Йорка.


Что: Модернистская прогулка

Где: На углу улиц Крупской и Леваневского

Когда: 30 ноября в 16.00

В субботу пройдет финальная в этом году «Модернистская прогулка», которую проводит инициатива «Брестский конструктивизм». Участники встречи изучат историю зданий в квартале улиц Леваневского, Крупской, Гоголя и Кооперативной.


Фото: galwayindependent.com

Что: Джаз концерт Шерени Уэйд

Где: Брестская филармония

Когда: 30 ноября 19.30

30 ноября в зале филармонии выступит джазовая исполнительница из Нью-Йорка Шерени Уэйд. Артистка окончила Манхэттенскую школу музыки, где преподавали Майлс Гриффит, Боб Стюарт и Кармен Ланди. Ее дебютный альбом вышел в 2011 году. В 2015 году она выпустила пластинку Offering.


Фото: Максим Николайчик

Что: Концерт Plum Bum

Где: Pub Coyote

Когда: 1 декабря 19.00

В воскресенье брестская группа Plum Bum выступит в пабе Coyote с новой программой. Нет времени объяснять. Будет круто! Билеты тут.

 
Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте можно поучаствовать в модернистской прогулке по городу, сходить на концерт Plum Bum и посетить выступление джаз-звезды из Нью-Йорка.
 
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