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Модернистская прогулка, джаз и концерт Plum Bum. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В выходные в Бресте можно будет поучаствовать в модернистской прогулке по городу, сходить на концерт Plum Bum и посетить выступление джаз-звезды из Нью-Йорка.
Что: Модернистская прогулка
Где: На углу улиц Крупской и Леваневского
Когда: 30 ноября в 16.00
В субботу пройдет финальная в этом году «Модернистская прогулка», которую проводит инициатива «Брестский конструктивизм». Участники встречи изучат историю зданий в квартале улиц Леваневского, Крупской, Гоголя и Кооперативной.
Что: Джаз концерт Шерени Уэйд
Где: Брестская филармония
Когда: 30 ноября 19.30
30 ноября в зале филармонии выступит джазовая исполнительница из Нью-Йорка Шерени Уэйд. Артистка окончила Манхэттенскую школу музыки, где преподавали Майлс Гриффит, Боб Стюарт и Кармен Ланди. Ее дебютный альбом вышел в 2011 году. В 2015 году она выпустила пластинку Offering.
Что: Концерт Plum Bum
Где: Pub Coyote
Когда: 1 декабря 19.00
В воскресенье брестская группа Plum Bum выступит в пабе Coyote с новой программой. Нет времени объяснять. Будет круто! Билеты
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В предстоящие выходные в Бресте можно поучаствовать в модернистской прогулке по городу, сходить на концерт Plum Bum и посетить выступление джаз-звезды из Нью-Йорка.
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