БЖД 2 декабря запустит мобильное приложение «БЧ. Мой поезд»

Источник материала: Ежедневник





Белорусская железная дорога 2 декабря официально выпустит приложение «БЧ. Мой поезд».

Со 2 декабря 2019 года мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» для продажи билетов на поезда, как с нумерованными, так и с ненумерованными местами будет доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS.

Кроме того, пассажирам будет доступен обновленный раздел «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте www.rw.by.