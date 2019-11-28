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БЖД 2 декабря запустит мобильное приложение «БЧ. Мой поезд»
29.11.2019 16:26 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусская железная дорога 2 декабря официально выпустит приложение «БЧ. Мой поезд».
Со 2 декабря 2019 года мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» для продажи билетов на поезда, как с нумерованными, так и с ненумерованными местами будет доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS.
Кроме того, пассажирам будет доступен обновленный раздел «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте www.rw.by.
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Белорусская железная дорога 2 декабря официально выпустит приложение «БЧ. Мой поезд».
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