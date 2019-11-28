«С кем буду работать, если переизберут»: Лукашенко поменял власть в Беларуси

Источник материала: KYKY

Сегодня, 29 ноября, Александр Лукашенко поменял власть Беларуси, пишет пресс-служба президента. Дмитрий Крутой, который работал министром экономики, стал первым заместителем премьер-министра. Александр Турчин же, занимавший пост до Крутого, стал губернатором Минской области. А нынешний губернатор Анатолий Исаченко ушел из-за проблем со здоровьем – со слов Лукашенко, «работал он неплохо» и продолжит курировать этот регион.

Лукашенко пообещал, что это не последние кадровые перестановки. Чиновники сменят должности в следующем году, «как только отчитается правительство». «И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только – всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать», – сказал президент.

Турчин уже работал с Минской областью в предыдущие годы: в 2010-2012 годах он возглавлял комитет экономики Минского облисполкома, а в 2010-2015 годах был зампреда. В свое время Турчин не раз предлагал Дмитрия Крутого в правительство.

«Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра [Крутого], который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе. Дорожные карты [с Россией] пока останутся за ним, будем тут помогать, насколько надо. Нам не надо сейчас менять руководителя нашей группы, тем более немного осталось: буквально несколько дней до окончания этой работы. Потом, если будет нужно и если группы сохранят работу, министр спокойно заместит эту должность», – добавил Лукашенко.