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New Balance, Zara, Pandora и не только: все главные скидки Минска в «Чёрную пятницу»
Источник материала: KYKY>
Сегодня все говорят о «Черной пятнице» – дне, когда кошельки беларусов за доли секунды теряют в весе так, как не теряют, пожалуй, весь год. Но в Telegram-канале «Скидки Минска»
Скидки на одежду:
H&M: 20% в на все до 30 ноября.
В Koton: 30% в на все.
В Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius: 50% в на выбранные модели.
В Elema: 20% на все до 30 ноября.
В Mark Formelle: до 45 % на все.
В BeFree: до 70% на распродажу и 25% на новую коллекцию.
На обувь:
В Ecco: 40% на обувь, сумки и аксессуары до 4 декабря.
В Basconi: до 50% на обувь и сумки.
New Balance: 50% на все.
В Rylko: 30% на всю обувь.
На косметику:
В NYX: до 70% на все до 4 декабря.
В «Кравте»: до 60% до 1 декабря.
В Korealab: 15% на все и до 50% на выделенный ассортимент.
На технику:
В «21веке»: до 50% по промокоду WOW.
В Xiaomi: до 40%.
На всё для дома:
В ZaraHome: до 40%.
В Jysk: 25% на все неакционные товары.
На украшения:
В Pandora: 20% в на все.
В Ziko: до 70% на все.
Ещё больше скидок:
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Сегодня все говорят о «Черной пятнице» – дне, когда кошельки беларусов за доли секунды теряют в весе так, как не теряют, пожалуй, весь год. Но в Telegram-канале «Скидки...
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