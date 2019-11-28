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New Balance, Zara, Pandora и не только: все главные скидки Минска в «Чёрную пятницу»

29.11.2019 16:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня все говорят о «Черной пятнице» – дне, когда кошельки беларусов за доли секунды теряют в весе так, как не теряют, пожалуй, весь год. Но в Telegram-канале «Скидки Минска» отобрали все главные акционные предложения, чтобы минимизировать финансовую боль покупателей. Мы публикуем этот список: обратите внимание, что некоторые предложения будут действовать аж до декабря. 

Скидки на одежду: 

H&M: 20% в на все до 30 ноября.
Где: ТЦ Galleria.

В Koton: 30% в на все.
Где: ТЦ Galleria

В Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius: 50% в  на выбранные модели.
Где: ТЦ Green City, ТЦ Dana Mall.

В Elema: 20% на все до 30 ноября.
Где: Победителей, 3; Ленинградская, 2; Тростенетская, 5А.

В Mark Formelle: до 45 % на все.
Где: ТЦ «Столица», ТЦ Dana Mall, ТЦ Expobel, ТЦ «Замок», ТЦ Момо, Немига, 5.

В BeFree: до 70% на распродажу и 25% на новую коллекцию.
Где: ТЦ Green City, ТЦ Galileo.

На обувь:

В Ecco: 40% на обувь, сумки и аксессуары до 4 декабря.
Где: ТЦ Galleria, ТЦ «Замок», ТЦ Expobel, Немига, 5.

В Basconi: до 50% на обувь и сумки. 
Где: ТЦ Galleria, ТЦ «Новая Европа», ТЦ Dana Mall

New Balance: 50% на все.
Где: ТЦ Galleria, ТЦ Замок.

В Rylko: 30% на всю обувь.
Где: ТЦ Galleria, ТЦ Dana Mall, Петра Глебки, 5.

На косметику:

В NYX: до 70% на все до 4 декабря.
Где: ТЦ Galleria, ТЦ Galileo, ТЦ Green City.

В «Кравте»: до 60% до 1 декабря.
Где: ТЦ Титан, ТЦ Arena City, ТЦ Green City, ТЦ Galleria, ТЦ «Замок».

В Korealab: 15% на все и до 50% на выделенный ассортимент.
Где: ТЦ Galleria, ТЦ «Корона Сити».

На технику:

В «21веке»: до 50% по промокоду WOW. 

В Xiaomi: до 40%.
Где: ТЦ Galleria, ТЦ Galileo, ТЦ Dana Mall, ТЦ Green City.

На всё для дома:

В ZaraHome: до 40%.
Где: ТЦ Dana Mall.

В Jysk: 25% на все неакционные товары.
Где: Каменогорская, 3; Убаревича, 176; Горецкого, 2.

На украшения:

В Pandora: 20% в на все.
Где: ТЦ Galleria, ТЦ Замок, ТЦ Arena City, ТЦ Green City.

В Ziko: до 70% на все.
Где: ТЦ «Скала», ТЦ Galleria, Немига, 5, ТЦ Galileo, ТЦ Момо.

Ещё больше скидок:

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня все говорят о «Черной пятнице» – дне, когда кошельки беларусов за доли секунды теряют в весе так, как не теряют, пожалуй, весь год. Но в Telegram-канале «Скидки...
 
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