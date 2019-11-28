Минск и Москва подпишут «дорожные карты». Но символические

Комментарии руководств Беларуси и России по двусторонней повестке создают впечатление, что обе стороны считают подходы контрагента к интеграции несправедливыми и ущемляющими их интересы.





По мнению официального Минска, Россия предлагает Беларуси ограничить свою свободу в экономической политике за вещи, которые уже должны были быть реализованы по прежним договоренностям, но не выполнены до сих пор. В свою очередь Россия видит ценность экономического сотрудничества с ней настолько высокой, что вовсе не видит вклада Беларуси для его поддержания, а выгоды, которые Минск извлекает из этого сотрудничества, считает своими субсидиями.

Но, как отмечают эксперты Минского диалога в новом выпуске «Минского барометра», Беларусь и Россия, скорее всего, договорятся и сумеют подписать «дорожные карты» – хотя необязательно именно к 8 декабря, но «пакетно», вместе с соглашениями по газу и нефти на ближайший год.





Правда, содержание «карт» на этом этапе будет определять рамочные подходы к гармонизации экономических политик, носить всего лишь декларативный и символический характер.

Эксперты напоминают, что еще в июле-августе рабочие группы по совершенствованию Союзного договора отказались от амбиций его изменения и создания наднациональных органов на данном этапе. Стороны сосредоточились на попытках продвинуться в интеграции по конкретным направлениям, работая над «дорожными картами» интеграции налоговой, таможенной, цифровой, промышленной и т. д. политик. Премьер-министры Беларуси и России парафировали программу интеграции двух стран, которая представляет собой рамочный план поступательной реализации «дорожных карт». Но и на уровне низовой интеграции сторонам оказалось трудно прийти к компромиссу – насколько можно понять, по тем же причинам, по которым не решались вопросы двустороннего сотрудничества на предыдущем этапе. Простое распространение российских политик на Беларусь уменьшит централизацию ее экономики, фискальные возможности белорусского государства дополнительно ударит по и так снижающейся конкурентоспособности продукции госпредприятий на российском и внутреннем рынках. По крайней мере на первом этапе.





Российские же экономические агенты в большинстве случаев не видят смысла учитывать белорусские интересы в качестве обязательных для себя правил игры. Насколько можно судить, неуступчивость белорусской стороны и контрпредложения по, например, налоговой политике, истощают выдержку российских чиновников и они поторапливают партнеров через СМИ. На начало ноября сведений о продвижении по дорожным картам не поступало, дата встречи президентов не согласована, никто из руководителей обеих стран не высказывает уверенности в том, что к заседанию Высшего госсовета СГ хотя бы некоторые дорожные карты будут готовы.





Эксперты, кстати, не исключают возникновения конфликта при подписании дорожных карт и определении условий сотрудничества в нефтегазовой отрасли из-за болезненности этих сфер и общей неопределенности с энергопоставками в регионе. Тем не менее конфликт если и случится, то скорее всего будет непродолжительным.





Вероятным, по мнению аналитиков, представляется сохранение, а не снижение – как добивается белорусская сторона – нынешнего уровня цен на российский газ для Беларуси еще на год-два. Договариваться по этим вопросам на более длинный срок не мотивирована ни одна из сторон. Россия будет лучше понимать свое место на рынке энергоресурсов ЕС и роль Беларуси в их доставке после 2021-2022 гг., когда, скорее всего, заработает Северный поток-2, будут отчасти реализованы планы по закупкам газа СПГ Польшей, заработают проекты поставок трубопроводного газа и нефти в Китай. У Беларуси за два года есть высокие шансы сократить энергоемкость экономики и, соответственно, потребность в российских энергоресурсах, а также поэкспериментировать с альтернативами. Судя по проекту бюджета, правительство не слишком верит в успех переговоров по перетаможке российской нефти и по компенсациям за российский налоговый маневр до конца года. Скорее всего, по этому направлению переговоры продолжатся в русле уточнения соответствующих дорожных карт в первой половине 2020 года.

Нефть и газ

Поскольку, как сказал министр экономического развития М. Орешкин, вопросы нефти и газа также введены в дорожные карты, разработка и тем более реализация которых займет годы, очевидно, что об условиях сотрудничества в нефтегазовой сфере по меньшей мере на ближайшие 2 года придется договариваться за рамками союзного строительства. По сути, Беларусь и Россия в этих вопросах вернулись на позиции, с которых началась конфронтация. Напомним, что в конце ноября - начале декабря 2018 г. А. Лукашенко из-за того, что вопросы поставок газа и нефти с 2020 г. не решались в желаемом для Беларуси ключе, предпринял в отношении российского руководства ряд демаршей, включая выдвижение претензий Путину на саммите ЕАЭС.





В ответ Россия выдвинула т.н. «ультиматум Медведева», поставив в зависимость благоприятные условия по нефти и газу от «глубины интеграции». Все 10 месяцев, прошедшие с этого момента, стороны пытались определить комфортную «глубину интеграции», остановив переговоры по нефти и газу. В итоге, вопросы нефти и газа придется решать исходя из сложившейся диспозиции в этой сфере и без учета интеграционной динамики – взаимные ультиматумы никак на эту диспозицию не повлияли. Однако, за это время несколько уточнился контекст переговоров.

Во-первых, стало очевидно, что к началу 2020 года Северный поток-2 не заработает, что означает, что России придется договариваться о транзите с Украиной с более слабых позиций, чем она рассчитывала. Косвенно этот фактор влияет и на перспективы белорусского контракта. Во-вторых, случилась авария на нефтепроводе «Дружба», что с одной стороны скомпрометировало Россию как поставщика нефти, с другой - оживило коммуникацию Беларуси с другими странами поставщиками и транзитерами нефти и газа, включая Польшу, США и Казахстан. Эти факторы несколько усиливают белорусскую переговорную позицию. Но переориентация экспорта российских газа и нефти в АТР и, соответственно, снижение заинтересованности в европейском рынке, напротив, ослабляет её. По некоторым оговоркам Александра Лукашенко можно заключить, что ожидания белорусской стороны стали скромней – речь идет о получении обратного акциза (применительно к российскому налоговому маневру) на 7-8 млн тонн нефти (это 1

уровень внутреннего потребления в Беларуси), а по газу о поставках по льготным ценам 10 млрд куб метров. Подвешенным остается вопрос «перетаможки», т. е. зачисления в белорусский бюджет пошлин за 6 млн тонн нефти, что было частью газового контракта на 2018-2019 гг.

Торговля

За 8 месяцев оборот торговли товарами не достиг уровня прошлого года, т. е. торговля с Россией продолжает стагнацию. Причем Россия продала Беларуси товаров на 2% больше чем за 8 месяцев 2018 года, а Беларусь в Россию – на 3,8% меньше, чем в прошлом году. И это при том, что на российском импорте сказались недопоставки нефти из-за аварии на «Дружбе» – нефти по количеству поступило 97,7% а по цене 95,1% к уровню прошлого года. Зато выросли поставки почти по всей основной номенклатуре российского импорта. Белорусский экспорт, сократившись в целом, по некоторым позициям – легковые автомобили, сельхозтехника, запчасти для автомобилей, пластмассы и полимеры, металлоконструкции и шины, лекарства и телевизоры – вырос. Выросли также продажи в Россию мяса и товаров молочной группы, т. е. ограничения на продукты со стороны России в 2019 году сократились. Товары, продажи которых в Россию сократились – трансформаторы, холодильники, электроплиты, обувь, носки и колготки, рыба и колбаса.





Итого: несмотря на снижение импорта нефти, несмотря на рост продаж в Россию молока и мяса, Беларусь поступательно уступает российский рынок другим производителям, прежде всего российским. Что необязательно плохо при нынешних подходах России к взаимной торговле – продажи в другие страны ЕАЭС и ЕС растут.

Многосторонние площадки ЕАЭС и СНГ

Нерешающиеся проблемы в отношениях с Россией Беларусь пытается продвигать на многосторонних площадках. На саммите ЕАЭС в Ереване 1 октября Александр Лукашенко высказался за устранение барьеров в торговле в ЕАЭС. Его поддержали все президенты ЕАЭС. В следующем году Беларуси предстоит председательство в этой организации, которое будет передано на саммите в Санкт-Петербурге в декабре. Беларусь добилась изменения в Договор о ЕАЭС в части взимания косвенных налогов, подключилась к соглашению о принципах гармонизации законодательства в сфере поставок и транспортировки газа (напомним, Беларусь в принципе добивается снижения цен на транзит газа по территории России при поставках в страны ЕАЭС, это привело бы к стоимости газа на границе с Беларусью к уровню цен Смоленской области). В Ереване также утвердили концепцию общего финансового рынка ЕАЭС. Беларусь и ЕАБР подписали соглашение о поддержке экспорта белорусских товаров.

Общественное мнение и медиа

Гражданское общество Беларуси высказывает тревогу из-за нехватки информации по состоянию интеграционное процесса, создавая петиции, отправляя запросы в госорганы о содержании переговоров Беларуси и России. Медиа подхватывают любые домыслы и фейки российских телеграмм-каналов негативного характера о белорусско-российских отношениях, при этом белорусские государственные СМИ не только не действует на упреждение, но и вовсе игнорируют нарастающий негативный фон вокруг интеграции.



