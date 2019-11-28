Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий

Источник материала: Полесская правда



Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти.

30 ноября с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам: порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

30 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Дмитрий

Георгиевич Полховский.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, в субботу, 30 ноября, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам: