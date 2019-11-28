Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий

|Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Колтович Владимир Васильевич,
Министр
|8 (017) 327-61-21
|Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Костюков Игорь Анатольевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 327-21-80
| Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Барсуков Александр Петрович,
заместитель Министра, генерал-майор милиции
|(8 017) 218-55-30
|Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Терехов Александр Александрович,
Министр
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Шило Вячеслав Дмитриевич,
заместитель Министра
|8 (017) 222-63-94
|Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Легкий Павел Николаевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 203-92-31
|Министерство культуры
Республики Беларусь
|Лапатина Наталья Владимировна,
заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-46-05
|Министерство обороны
Республики Беларусь
|Симоненко Сергей Дмитриевич,
заместитель Министра по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Кадлубай Александр Владимирович,
заместитель Министра
|8 (017) 222-68-48
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Ващенко Владимир Александрович,
Министр
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Хмель Андрей Валерьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-39-86
|Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Гунько Сергей Мартинович,
заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Плакса Лилия Васильевна,
начальник отдела правового обеспечения
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|
Брыло Игорь Вячеславович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-69-27
|Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Барауля Александр Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-43-95
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Румак Александр Алексеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Ермолович Максим Леонидович,
Министр
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Прудникова Ольга Филипповна,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Задиран Сергей Владимирович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-90-42
| Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Пантус Дмитрий Александрович,
заместитель Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Васильев Алексей Александрович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 284-07-62
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Татарицкий Валентин Болеславович,
Председатель
|8 (017) 233-52-13
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Подлинев Роман Леонидович,
заместитель Председателя, полковник
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя
|8 (017) 368-20-69