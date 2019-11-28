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Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий

29.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий
Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти.

30 ноября с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам: порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

30 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Дмитрий
Георгиевич Полховский.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, в субботу, 30 ноября, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Колтович Владимир Васильевич,
Министр		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Костюков Игорь Анатольевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 327-21-80
  Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Барсуков Александр Петрович,
заместитель Министра, генерал-майор милиции		 (8 017) 218-55-30
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Терехов Александр Александрович,
Министр		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Шило Вячеслав Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 222-63-94
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Легкий Павел Николаевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Лапатина Наталья Владимировна,
заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-46-05
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Симоненко Сергей Дмитриевич,
заместитель Министра по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Кадлубай Александр Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 222-68-48
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Ващенко Владимир Александрович,
Министр		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Хмель Андрей Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-39-86
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Гунько Сергей Мартинович,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Плакса Лилия Васильевна,
начальник отдела правового обеспечения		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		  

Брыло Игорь Вячеславович,
заместитель Министра

 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Барауля Александр Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Румак Александр Алексеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Ермолович Максим Леонидович,
Министр		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Прудникова Ольга Филипповна,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Задиран Сергей Владимирович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-90-42
      Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь		 Пантус Дмитрий Александрович,
заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Васильев Алексей Александрович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-07-62
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Татарицкий Валентин Болеславович,
Председатель		 8 (017) 233-52-13
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Подлинев Роман Леонидович,
заместитель Председателя, полковник		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя		 8 (017) 368-20-69
 
Теги: Брест
 
 
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> Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти. 30 ноября с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная...
 
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