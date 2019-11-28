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О мирных инициативах и глобальных угрозах

29.11.2019 — Разное | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке сделал акцент на мирных инициативах и глобальных угрозах безопасности.

О мирных инициативах и глобальных угрозах

Глава белорусского государства, в частности, высказал озабоченность в связи с глобальным политическим и экономическим противостоянием между ведущими мировыми державами.
Александр Лукашенко упомянул о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Поэтому Беларусь выступила с предложением принять многостороннюю политическую Декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Актуальной остается и еще одна белорусская инициатива о возобновлении широкого диалога по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом и направлении его на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве в Евро-Атлантике и Евразии.
Была отмечена и тема растущей численности группировки НАТО на западных рубежах ОДКБ и в непосредственной близости от границ Беларуси.
В целом подчеркнута необходимость избежать новой гонки вооружений.
Александр Лукашенко также высказался за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими организациями.
Особо подчеркнуто, что среди приоритетных направлений деятельности ОДКБ должно прочно закрепиться обеспечение информационной безопасности.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность развивать сотрудничество с Кыргызстаном. Об этом он заявил в Бишкеке на встрече с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
«Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать. Можете в этом не сомневаться. Если что-то надо, вы скажите, если мы можем, обязательно это сделаем», — заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил большую работу, проделанную Кыргызстаном на посту председателя в ОДКБ.
Глава государства уверен, что странам под силу в разы увеличить взаимный товарооборот. «Мы никогда не будем для вас чужими людьми там — на западе. Если что-то надо, мы всегда готовы подключиться и при всех равных условиях отдать приоритет Кыргызстану. Надо идти дальше. Если Кыргызстан будет такими темпами двигаться, я уверен, что за пятилетку вы забудете о больших проблемах», — подчеркнул Президент.

По материалам БЕЛТА.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке сделал акцент на мирных
 
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