В Волковысском районе состоялась премьера экскурсии-квеста «Вандроўка воўка»

Источник материала: Новости Волковыска

Этот однодневный маршрут задумывался и разрабатывался еще весной, а теперь окончательно завершен и был апробирован на школьниках шестого класса средней школы №41 города Гродно.

Как рассказал инициатор и организатор этой необычной анимационной программы, хозяин усадьбы «Ольхово» Евгений Красновский, сначала ребята отправились в городской поселок Россь, где существует уникальный парк – памятник садово-парковой культуры XVIII века, разбитый возле дворца магнатов Потоцких. Дворец, к сожалению, не сохранился, но парк продолжает оставаться важным туристическим объектом. А перед тем, как посетить парк, школьники познакомились с Веселым Мельником, который встретил их возле самой высокой в Беларуси шестиэтажной водяной мельницы. После увлекательного рассказа об этой старинной мельнице, истории ее возникновения, о тонкостях мельничного дела и о том, как здесь работали в старину, ребята получили карту квеста и отправились в парк, чтобы найти мешочки, где были спрятаны части рецепта хлеба графа Потоцкого, сообщает wildlife.by .

Когда загадка рецепта была разгадана, шестиклассники отправились в гости к Пекарю. Пекарь сначала напоил детей горячим чаем, а потом все участники квеста сами приготовили все, что необходимо для выпечки бездрожжевого хлеба. Хлеб поставили в печь, а Пекарь повел ребят на усадьбу «Ольхово», где их ждали черт Тарас и Домовой Кузьма.



Домовой был очень гостеприимен, и встретил гостей хлебом-солью.





А потом начались игры: ребята собирали колоски и делали из них снопы, собирали зерно, бегали с блинами наперегонки… Было весело.





По мнению организаторов маршрута, он будет интересен как взрослым, так и детям, как жителям Беларуси, так и иностранцам. Правда, погода все-таки должна быть не такой холодной. Поэтому организаторы этой необычной «Вандроўкі» следующий квест запланировали на Масленицу. Как сообщил Евгений Красновский, буквально на днях были приобретены жернова и старинная ступа: «Эти артефакты замечательно дополнят наш квест!».